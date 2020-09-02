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戴口罩爆發敏感肌！醫師教3招對抗，加碼用安心小藍瓶

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
「安心小藍」瓶富含高濃度胜肽精華、玻尿酸，長效保水一整天。記者劉小川／攝影
「安心小藍」瓶富含高濃度胜肽精華、玻尿酸，長效保水一整天。記者劉小川／攝影

2020年因疫情的關係，每個人口罩不離身，後疫情時代除了面對各種細菌、病菌的抵抗，肌膚敏感也是最容易發生的時刻。皮膚科醫師王筱涵指出，臉部後期發生肌膚敏感症狀有四大原因，包括長時間戴口罩、氣溫差異、空氣污染、不當保養或醫美手術後，皆可能出現敏感症狀。

敏感肌常有刺痛感、灼熱感、乾癢、緊繃、泛紅、脫屑等症狀，然而敏感只是肌膚的保護力下降，這時候特別要重視保養與修護。王筱涵醫師提醒，敏感肌膚保養有三大重點要注意。

一、脫屑不能去角質

敏感肌膚要重視保護角質，不是去角質，不能過度使用磨砂膏類的商品，會讓肌膚變敏感。

二、紅腫刺癢不能敷臉

當肌膚出現紅腫刺癢時，不能夠使用面膜、厚敷產品等，會讓肌膚狀況更不佳。

三、不能過度按摩

肌膚過敏時，要減少臉部按摩，避免讓肌膚更受損。

除了在生活中，改變習慣外，更重要是增加肌膚的抵禦能力。理膚寶水今年推出敏感肌膚舒敏保養新守則「舒而補漏」，搭配推出暱稱安心小藍瓶的多容安舒緩保濕修護精華，打造舒緩保養的新運動。

安心小藍瓶中，最重要是含有獨家舒敏成分三倍高濃度的神經胜肽，可有效舒緩肌膚敏感不適，搭配Osmolyte胺基酸修護因子，特別針對肌膚防禦「皮脂膜」，修護皮脂膜對外防禦力，玻尿酸可以加強保濕力，理膚寶水温泉水也可有效舒緩肌膚敏感不適，小藍瓶不含香精、酒

精、Paraben類防腐劑，將致敏可能性降低。

理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華#安心小藍瓶 20ml／1,280元。圖／理膚寶水提供
理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華#安心小藍瓶 20ml／1,280元。圖／理膚寶水提供
理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華，質地輕盈好吸收，讓敏弱肌一抹即退。記者劉小川／攝影
理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華，質地輕盈好吸收，讓敏弱肌一抹即退。記者劉小川／攝影
理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華#安心小藍瓶 20ml／1,280元。記者劉小川／攝影
理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華#安心小藍瓶 20ml／1,280元。記者劉小川／攝影
理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華#安心小藍瓶 20ml／1,280元。圖／理膚寶水提供
理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華#安心小藍瓶 20ml／1,280元。圖／理膚寶水提供
「安心小藍」瓶富含高濃度胜肽精華、玻尿酸，長效保水一整天。記者劉小川／攝影
「安心小藍」瓶富含高濃度胜肽精華、玻尿酸，長效保水一整天。記者劉小川／攝影
理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華#安心小藍瓶 20ml／1,280元。圖／理膚寶水提供
理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華#安心小藍瓶 20ml／1,280元。圖／理膚寶水提供

疫情 口罩 按摩

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