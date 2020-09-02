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常玉畫作「浴女」化身洗手露！清潔還能幫助社企超有愛
屢屢在拍賣會市場創下新高價的藝術家常玉，國立歷史博物館（史博館）收藏有52幅常玉的經典畫作，一般人無法實際收藏常玉的畫作，但現在家中也有機會看到常玉的畫作，史博館與社會企業芙彤園一起合作，將常玉經典的畫作「浴女」授權使用，推出洗手露、洗髮露，不僅可以在家中隨時看到常玉畫作，也代表對台灣土地永續發展的心態。
史博館積極把藝術帶入每個人的生活，以授權方式發展社會價值型的文創商品，而芙彤園在台東，以自然農法復育土地種植香草，做出全天然，無人工化學添加的精油香氛與洗沐用品，因此雙方合作，推出「常玉浴女香氛禮盒」。
芙彤園為此推出尤加利薄荷洗手露、柑橘薄荷洗髮露，史博館則授權常玉最經典的裸女畫作中的「浴女」，作為瓶身的畫作。聯名商品收入的5%，將捐贈給財團法人陽光社會福利基金會，幫助顏損及燒傷者能使用零人工化學洗沐，維持受損肌膚的潔淨需求。
另外企業也能參加芙彤園認養一畝香草田活動，提供客製化的CSR形象商品。
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