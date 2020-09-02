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台隆手創館正名「Tokyu Hands」4.0概念店日本夯貨大集合

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
全新Tokyu Hands 4.0概念店在SOGO復興店首度登場。記者江佩君／攝影
全新Tokyu Hands 4.0概念店在SOGO復興店首度登場。記者江佩君／攝影

在台灣經營20年的台隆手創館，今年終於取得日本東急手創館「Tokyu Hands」商標，新商標與4.0全新型態概念店同步在SOGO復興店首登場。全新Tokyu Hands 4.0概念店匯集15,000項商品，還有與日本同步的8大日本購物主題區，並與日本東急同步展出聯名商品。像是之前在日本搶翻天的JR電車商品、富士山主題展、日本御守祈福主題，以及HANDS Original原創商品，透過與日本流行同步夯品，在無法出國的時候，在台灣就能購入話題商品，滿足「偽出國」、「類遊日」商機。

20年前台隆是日本「Tokyu Hands」海外第一家分店，當時日本東急以品牌海外授權方式，以「台隆手創館」在台灣展開在地化經營。現在全新Tokyu Hands4.0概念店在SOGO復興店全新登場，台隆集團董事長黃教漳特別出席並指出，「我們等了20年，終於等到『Tokyu Hands』商標」。

取得正統「Tokyu Hands」商標後，4.0概念店無論從店型、商品都煥然一新，商品力與流行力都跟上日本腳步。SOGO復興店店長許淑賢表示，台隆手創館進駐SOGO復興店已13年，目前年度業績超過7千萬，在店型升級後，希望未來在復興店可挑戰年度破億業績。

Tokyu Hands復興4.0概念店8大日本獨家主題區：

1.品牌授權快閃與按摩體驗

快閃區9月展出史努比70周年積木系列與周邊商品，推出復興SOGO獨家9折優惠。提供更多新品體驗區與職人實演區。

2.新宿特色HINT SPACE

首度設置新宿HINT SPACE專區，與日本東急同步企劃定期展出品牌聯名授權主題商品，另有JR電車商品主題展，包括在日本瘋搶的JR站名杯套、面紙盒。富士山主題展、日本御守祈福主題區與引進更多HANDS Original原創商品，不用飛日本就能購入話題商品。

3.日本地方特色美味大賞

9月與日本JA全農合作推出日本地方特色美味物產大賞，將九州、北海道、滋賀縣、熊本縣等各地美食物產一次搜羅引進台灣。

4.表參道Beauty Fashion

引進更多日本連線獨家美妝香氛保養品牌，像是日本香氛品牌VENUS SPA、日本人氣保養品牌帕妃雯Perfect One等、還有讓貓奴融化的貓掌護唇膏等話題美妝。

5.日本Japan Healthy

健身風潮盛行，針對健康區商品加強規畫口腔保健、身體紓壓、美體健身等商品，滿足從頭到腳的健康保健需求一站購足。

6.新瀉私時光の居家Life

較以往增加清潔洗劑、機能家電、可攜餐具、咖啡道具，還有復興店首賣的Hario百年復刻版咖啡用品等，同時規劃下班私時光的各種品咖啡商品提案，提升質感私生活。

7.澀谷3C文趣特輯

日本的一番賞、童趣盒玩與各式3C文趣小物，一直深受台灣消費者喜愛，與日本同步推出的一番賞與盒玩，更可創下月銷近萬份數量，療癒系主題則有喵星人主題商品區。

8.銀座活力樂齡區

因應台灣人口老化加快、高齡化社會來臨，特別規畫專屬樂齡族群主題區，包括染髮劑、肌膚保濕、口腔保健、護具、檢康檢測儀器、日本NHK眼鏡式放大鏡、健康食品等，提供樂齡族們更方便的購物專區。

台隆集團董事長黃教漳（左）與SOGO總經理汪郭鼎松聯合揭示台隆手創館「Tokyu Hands」新商標。記者江佩君／攝影
台隆集團董事長黃教漳（左）與SOGO總經理汪郭鼎松聯合揭示台隆手創館「Tokyu Hands」新商標。記者江佩君／攝影
日本地方特色美味物產專區。記者江佩君／攝影
日本地方特色美味物產專區。記者江佩君／攝影
貓掌護唇膏專區。記者江佩君／攝影
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富士山與日本御守祈福主題專區。記者江佩君／攝影
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JR系列飲料手提袋/面紙盒原價750/800元，特價675/720元。記者江佩君／攝影
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史努比專區。記者江佩君／攝影
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JR系列飲料手提袋原價750元，特價675。記者江佩君／攝影
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新引進四大品牌HANDS獨家美妝。記者江佩君／攝影
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全新Tokyu Hands 4.0概念店在SOGO復興店首度登場。記者江佩君／攝影
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日本 品牌 SOGO

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