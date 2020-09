把秋日的天空拎在手上 丹寧藍氣質包款美炸了

微涼的秋日氣息飄然而至,屬於這個季節天空色的矢車菊藍、天青藍、丹寧藍都讓人覺得心曠神怡,有舒心的視覺,而各精品的藍色系包款,也有著知性品味的魅力,DELVAUX的丹寧藍更是季節新色彩。

以銀白色月光輕觸藍色海岸的一抹藍色作為浪漫意象,DELVAUX將優雅的經典藍做為漸層表現,推出丹寧藍(Camaieux Denim)新色手袋,像是加了濾鏡的海天之際,有著沉靜寧謐的氣息,層疊出從容自信的都會感,運用在品牌經典Brillant、 Tempete以及今年全新推出的雙重皮革So Cool托特包,帶來秋日的典雅氣息。

路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)今年全新的Pont 9,因著書包輪廓而有「空姐包」的暱稱,也是氣質之選,命名來自巴黎經典地標新橋,平滑、輕量填充的小牛皮為主材質,Monogram經典花朵圖案的新穎磁釦為精緻細節,包款背帶上鏤空金屬的LV Circle是調節長度的釦環,也是全新設計,蘇菲特納(Sophie Turner)和泰國女星Yaya都以藍色顯耀個性。