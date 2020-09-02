把秋日的天空拎在手上 丹寧藍氣質包款美炸了

微涼的秋日氣息飄然而至，屬於這個季節天空色的矢車菊藍、天青藍、丹寧藍都讓人覺得心曠神怡，有舒心的視覺，而各精品的藍色系包款，也有著知性品味的魅力，DELVAUX的丹寧藍更是季節新色彩。

以銀白色月光輕觸藍色海岸的一抹藍色作為浪漫意象，DELVAUX將優雅的經典藍做為漸層表現，推出丹寧藍（Camaieux Denim）新色手袋，像是加了濾鏡的海天之際，有著沉靜寧謐的氣息，層疊出從容自信的都會感，運用在品牌經典Brillant、 Tempete以及今年全新推出的雙重皮革So Cool托特包，帶來秋日的典雅氣息。

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）今年全新的Pont 9，因著書包輪廓而有「空姐包」的暱稱，也是氣質之選，命名來自巴黎經典地標新橋，平滑、輕量填充的小牛皮為主材質，Monogram經典花朵圖案的新穎磁釦為精緻細節，包款背帶上鏤空金屬的LV Circle是調節長度的釦環，也是全新設計，蘇菲特納（Sophie Turner）和泰國女星Yaya都以藍色顯耀個性。