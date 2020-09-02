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把秋日的天空拎在手上 丹寧藍氣質包款美炸了

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
今年秋冬季的矢車菊藍、天青藍、丹寧藍等悅目藍色系包款。圖／各品牌提供
今年秋冬季的矢車菊藍、天青藍、丹寧藍等悅目藍色系包款。圖／各品牌提供

微涼的秋日氣息飄然而至，屬於這個季節天空色的矢車菊藍、天青藍、丹寧藍都讓人覺得心曠神怡，有舒心的視覺，而各精品的藍色系包款，也有著知性品味的魅力，DELVAUX的丹寧藍更是季節新色彩。

以銀白色月光輕觸藍色海岸的一抹藍色作為浪漫意象，DELVAUX將優雅的經典藍做為漸層表現，推出丹寧藍（Camaieux Denim）新色手袋，像是加了濾鏡的海天之際，有著沉靜寧謐的氣息，層疊出從容自信的都會感，運用在品牌經典Brillant、 Tempete以及今年全新推出的雙重皮革So Cool托特包，帶來秋日的典雅氣息。

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）今年全新的Pont 9，因著書包輪廓而有「空姐包」的暱稱，也是氣質之選，命名來自巴黎經典地標新橋，平滑、輕量填充的小牛皮為主材質，Monogram經典花朵圖案的新穎磁釦為精緻細節，包款背帶上鏤空金屬的LV Circle是調節長度的釦環，也是全新設計，蘇菲特納（Sophie Turner）和泰國女星Yaya都以藍色顯耀個性。

FENDI的經典包款Peekaboo系列，在每一季都會推出新設計，而經典藍則是不變的命定款，其中的珍稀鱷魚皮革奢華尊貴，演繹出藍色的尊榮洗鍊，購物袋也有全新的丹寧藍色，有輕鬆自由的神采；CELINE則是以經典的Classic、Belt Bag和Hedi Slimane上任後設計的16手袋、「女神美包」Triomphe等輪廓打造帶灰的藍色系包款，雋永且具標誌性的設計外型，加上藍色的寧謐之美，都為秋日帶來穿搭好心情。

FENDI珍稀鱷魚皮革Peekaboo Mini，68萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI珍稀鱷魚皮革Peekaboo Mini，68萬8,000元。圖／FENDI提供
DELVAUX Pin丹寧藍迷你水桶包，67,300元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Pin丹寧藍迷你水桶包，67,300元。圖／DELVAUX提供
比利時超模Elise Crombez演繹DELVAUX秋冬丹寧藍Brillant漸層牛皮小型肩背手提包，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
比利時超模Elise Crombez演繹DELVAUX秋冬丹寧藍Brillant漸層牛皮小型肩背手提包，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Brillant丹寧藍漸層牛皮小型肩背手提包，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供FENDI珍稀鱷魚皮革Peekaboo Mini，68萬8,000元。圖／FENDI提供FENDI Peekaboo造型包款，價格店洽。圖／FENDI提供FENDI Roma Shopper購物包，價格店洽。圖／FENDI提供DELVAUX Pin丹寧藍迷你水桶包 $67,300元。圖／DELVAUX提供CELINE小牛皮小型16手袋，元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供CELINE Teen Classic藍色小牛皮肩背包，12萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供DELVAUX So Cool丹寧藍拼接牛皮肩背包，12萬1,900元。圖／DELVAUX提供蘇菲特納詮釋LV Pont 9風暴藍色，13萬2,000元。圖／LV提供DELVAUX Tempete丹寧藍漸層光滑牛皮經典型型肩背手提包，15萬9,900元。圖／DELVAUX提供泰國女星Yaya（Urassaya Sperbund）演繹LV Pont 9風暴藍色，13萬2,000元。圖／LV提供比利時超模Elise Crombez演繹DELVAUX秋冬丹寧藍Brillant漸層牛皮小型肩背手提包，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Brillant丹寧藍漸層牛皮小型肩背手提包，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供FENDI珍稀鱷魚皮革Peekaboo Mini，68萬8,000元。圖／FENDI提供FENDI Peekaboo造型包款，價格店洽。圖／FENDI提供FENDI Roma Shopper購物包，價格店洽。圖／FENDI提供DELVAUX Pin丹寧藍迷你水桶包 $67,300元。圖／DELVAUX提供CELINE小牛皮小型16手袋，元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供CELINE Teen Classic藍色小牛皮肩背包，12萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供DELVAUX So Cool丹寧藍拼接牛皮肩背包，12萬1,900元。圖／DELVAUX提供蘇菲特納詮釋LV Pont 9風暴藍色，13萬2,000元。圖／LV提供DELVAUX Tempete丹寧藍漸層光滑牛皮經典型型肩背手提包，15萬9,900元。圖／DELVAUX提供泰國女星Yaya（Urassaya Sperbund）演繹LV Pont 9風暴藍色，13萬2,000元。圖／LV提供比利時超模Elise Crombez演繹DELVAUX秋冬丹寧藍Brillant漸層牛皮小型肩背手提包，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
LV Pont 9風暴藍色，13萬2,000元。圖／LV提供
LV Pont 9風暴藍色，13萬2,000元。圖／LV提供
FENDI Peekaboo造型包款，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo造型包款，價格店洽。圖／FENDI提供
DELVAUX So Cool丹寧藍拼接牛皮肩背包，12萬1,900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX So Cool丹寧藍拼接牛皮肩背包，12萬1,900元。圖／DELVAUX提供
泰國女星Yaya（Urassaya Sperbund）演繹LV Pont 9風暴藍色，13萬2,000元。圖／LV提供
泰國女星Yaya（Urassaya Sperbund）演繹LV Pont 9風暴藍色，13萬2,000元。圖／LV提供
CELINE Teen Classic藍色小牛皮肩背包，12萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Teen Classic藍色小牛皮肩背包，12萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
蘇菲特納詮釋LV Pont 9風暴藍色，13萬2,000元。圖／LV提供
蘇菲特納詮釋LV Pont 9風暴藍色，13萬2,000元。圖／LV提供
FENDI Roma Shopper購物包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Roma Shopper購物包，價格店洽。圖／FENDI提供
CELINE小牛皮小型16手袋，價格店洽。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE小牛皮小型16手袋，價格店洽。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
DELVAUX Tempete丹寧藍漸層光滑牛皮肩背手提包，15萬9,900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Tempete丹寧藍漸層光滑牛皮肩背手提包，15萬9,900元。圖／DELVAUX提供

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