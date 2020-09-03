給善於打理細節的你 隨時都能享用高規格的精剪生活

HMM為台灣在地設計品牌， 在品牌創立的六年內，多次獲得多項國際獎項，金點設計獎年度最佳設計獎、Red Dot 紅點設計獎及 IF 產品設計獎，文創精品獎……等等十多項殊榮 。

四年前HMM曾與富美剪刀共同開發反正剪刀，不僅一刀多用，正手能剪反手開箱，還能站立展示，在嘖嘖募資平台上，創下兩百多萬的佳績，也在募資結束後，將這把台灣製剪賣進全球各大美術館與設計博物館，日本諸多藝廊跟美術館也是反正剪刀的愛用者，讓台灣的製剪實力藉由設計得以散布到世界各個角落。

這回HMM與台灣老字號富美剪刀再次合作，以精巧舒適為出發點，希望大家都能滿足剪的更細，剪得更好，研發途中就已經被美國高單價藥用植物商看中，被指定為大麻採收專用剪且大量採購。

高精準工藝剪刀與日常用剪的結合

HMM這回希望改善日常生活用剪的舒適性，同時賦予工藝剪刀的高精準度，透過專業職人的製剪技藝加持，共同開發了這把 HMM精準剪刀，採用獨家的拔尖處理，與日本不銹鋼的高階選材，經過一年多的設計調整、選材、打樣測試，終於讓這把剪刀有機會露出。

希望讓那些在乎生活細節的朋友，隨時都能享用高規格的精剪生活。除了能滿足日常剪東剪西的基本需求，也能靈巧且游移自如，讓剪紙都能有如運筆般的隨意所至，融入生活的同時也專業感十足，讓游刃隨著思緒遊走有餘。

【剪刀特點介紹】

1.握把舒適設計

HMM 精準剪刀採用高成本的埋射雙料射出技術，先將刀片放入模具，再將兩種不同硬度的塑膠材料分次擠入模具內，將刀片緊緊鑲崁。 這類埋設雙料成型的技術，可以讓兩種不同種類的塑膠在成型過程中結合, 形成無縫且防水的握把，並提供良好的防水性與耐用性。

2. 輕量化便於使用攜帶

工具的重量是舒適性的一環，為了讓手掌長時間操作剪刀的負擔降到最低，在刀刃與把手反覆測試調整之後，將一把中型剪刀的重量，瘦身到兩個五十元銅板的極致輕量，好輕，好帶，好好剪。

3.經密拔尖處理

刀體採用日本 420 不銹鋼，同時經過專業熱處理硬化，精巧的拔尖處理，充滿了工匠製剪的經驗積累，要顧及刀尖與刀片對稱，著實考驗研磨功力。

4.美國杜邦鐵氟龍塗層

美國杜邦鐵氟龍是世界上最優異的不沾塗料之一，塗佈在刀刃上，讓剪膠帶時能抗膠帶沾黏。防止膠帶勾勾纏，俐落果斷說再見。

5.專屬皮革攜行套

皮套設計有防脫落裝置，質感大升級整體採用義大利半植鞣皮革製成，光澤豐潤且富有彈性，擁有相當微妙且隱晦的光澤感，車縫完成後，補上貂油作為皮革養護。同時皮套的邊緣收邊處，也相當講究的用上義大利邊油，採用三塗三磨的細收邊處理，能讓皮套整體呈現相當的穩重熟感。