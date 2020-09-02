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ECCO酷飛系列潮鞋問世 結合地表最強韌皮革與環保科技

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ECCO擺脫老氣印象向「潮」靠攏，所以在這季呈現全新的酷飛系列鞋款。圖／ECCO提供
ECCO擺脫老氣印象向「潮」靠攏，所以在這季呈現全新的酷飛系列鞋款。圖／ECCO提供

丹麥鞋履品牌ECCO不斷進化，擺脫老氣印象向「潮」靠攏，所以在這季呈現全新的酷飛系列鞋款，結合機能與潮流、環保等特點，要收服年輕族群的心。而說到綠時尚不得不提Timberland於日前，再度重申品牌對於永續的精神，在2030年前要完成100%可循環使用物料來製鞋。

ECCO秋冬主打的ZIPFLEX 酷飛系列潮鞋，以「拉鍊」為靈感，在鞋側鞋底打造出凹凸的仿鍊的刻痕結構，並且利用招牌的FLUIDFORM一體成型科技製成，不僅讓增添視覺亮點，也同步讓鞋體輕量化，增加鞋身的凹折度，方便雙腳靈活運動。而且這系列的限定款，首次應用DriTan™節水鞣革科技打造出DYNEEMA®皮革，讓環保與耐用度都能兼顧，並且保持僅0.5毫米厚度，卻比一般皮革強韌5倍的特性。還搭載了SHOCK THRU整合緩震系統，能有效提升2倍緩震力，並增加15%回彈性，滿足想隨時在城市中走跳的消費者。

ZIPFLEX酷飛系列女鞋8,680元。圖／ECCO提供
ZIPFLEX酷飛系列女鞋8,680元。圖／ECCO提供

環保成為各品牌最主要課題，Timberland於是宣佈將在2030年達至品牌綠時尚目標的新高度，包括了100%的產品主張永續設計理念，及100%採用來自適當放牧的再生農業所取得的材料和資源。所以Timberland分別在美國、澳洲和巴西大規模地建立再生皮革（Regenerative Leather）供應鏈，希望能將碳排放及各種污染降到最低。以及包括衣物系列，全採用廢棄的原材料製造，並成為可回收循環再造的設計，在物料分解後可再度成為全新的產品。

ZIPFLEX酷飛系列女鞋6,680元。圖／ECCO提供
ZIPFLEX酷飛系列女鞋6,680元。圖／ECCO提供

ZIPFLEX酷飛系列女鞋7,680元。圖／ECCO提供
ZIPFLEX酷飛系列女鞋7,680元。圖／ECCO提供

ZIPFLEX酷飛系列女鞋6,680元。圖／ECCO提供
ZIPFLEX酷飛系列女鞋6,680元。圖／ECCO提供

ZIPFLEX酷飛系列男鞋7,680元。圖／ECCO提供
ZIPFLEX酷飛系列男鞋7,680元。圖／ECCO提供

ZIPFLEX酷飛系列女鞋6,880元。圖／ECCO提供
ZIPFLEX酷飛系列女鞋6,880元。圖／ECCO提供

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