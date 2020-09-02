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從《E.T.外星人》到《神鬼交鋒》：史蒂芬史匹柏的家庭密碼

等你來拆解 「Johnnie Walker雪莉炸彈」全球首發

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
雪莉炸彈研究室邀請消費者化身為特務，體驗雪莉炸彈風味。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
雪莉炸彈研究室邀請消費者化身為特務，體驗雪莉炸彈風味。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

Johnnie Walker黑雪莉版再升級！Johnnie Walker黑雪莉（黑牌12年蘇格蘭威士忌雪莉桶風味限定版）於2年前首亮相時，憑藉著雪莉桶的香甜層次與黑牌獨具的煙燻個性，打響名號。本次將台灣人喜愛的雪莉風味全面升級，推出全新酒液「Sherry Bomb雪莉炸彈」（黑牌12年雪莉版蘇格蘭威士忌），台灣也成為全球第一個發行該酒款的國家。

新酒款選用熟成逾12年的威士忌經雪莉桶二次熟成，精心調和出更鮮明的雪莉個性，寶石般迷人的深琥珀色酒液搭配桃紅新裝，相當吸睛，建議售價為新台幣850元。

在台北信義區，Johnnie Walker特別打造限時快閃店「Sherry Bomb Lab 雪莉炸彈研究室」，快閃店外牆有巨型計時器，即日起至10月25日持續倒數。活動採收費入場，但於活動開幕前三天（9月4日至9月6日），將免費開放給消費者體驗，讓消費者有機會一同化身特務闖進研究室，層層拆解「Sherry Bomb雪莉炸彈」馥郁香甜的風味。

「Sherry Bomb雪莉炸彈」口感香甜、入口柔順，適合純飲；Johnnie Walker特別分享最適合高溫消暑的清爽調酒「甜蜜炸彈」黃金比例秘方，以「Sherry Bomb雪莉炸彈」，加上冰涼沁心的冬瓜茶，以1：2比例輕鬆調和，能更加放大其醇順甜軟之特性，並透過冬瓜茶的香甜勾勒出雪莉桶獨有的甜韻，激盪出絕佳的清甜風味，非常適合年輕朋友或威士忌新手飲用。

Johnnie Walker在台北信義區特別打造限時快閃店「Sherry Bomb Lab 雪莉炸彈研究室」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Johnnie Walker在台北信義區特別打造限時快閃店「Sherry Bomb Lab 雪莉炸彈研究室」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
成功輸入行動代碼，才能進入「Sherry Bomb Lab 雪莉炸彈研究室」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
成功輸入行動代碼，才能進入「Sherry Bomb Lab 雪莉炸彈研究室」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Johnnie Walker「Sherry Bomb雪莉炸彈」建議售價新台幣850元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Johnnie Walker「Sherry Bomb雪莉炸彈」建議售價新台幣850元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
進入「Sherry Bomb Lab 雪莉炸彈研究室」，宛如進入科學實驗室。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
進入「Sherry Bomb Lab 雪莉炸彈研究室」，宛如進入科學實驗室。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Sherry Bomb Lab 雪莉炸彈研究室」邀請消費者化身為特務，體驗雪莉炸彈風味。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Sherry Bomb Lab 雪莉炸彈研究室」邀請消費者化身為特務，體驗雪莉炸彈風味。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

炸彈 快閃 蘇格蘭

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