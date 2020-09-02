等你來拆解 「Johnnie Walker雪莉炸彈」全球首發

Johnnie Walker黑雪莉版再升級！Johnnie Walker黑雪莉（黑牌12年蘇格蘭威士忌雪莉桶風味限定版）於2年前首亮相時，憑藉著雪莉桶的香甜層次與黑牌獨具的煙燻個性，打響名號。本次將台灣人喜愛的雪莉風味全面升級，推出全新酒液「Sherry Bomb雪莉炸彈」（黑牌12年雪莉版蘇格蘭威士忌），台灣也成為全球第一個發行該酒款的國家。

新酒款選用熟成逾12年的威士忌經雪莉桶二次熟成，精心調和出更鮮明的雪莉個性，寶石般迷人的深琥珀色酒液搭配桃紅新裝，相當吸睛，建議售價為新台幣850元。

在台北信義區，Johnnie Walker特別打造限時快閃店「Sherry Bomb Lab 雪莉炸彈研究室」，快閃店外牆有巨型計時器，即日起至10月25日持續倒數。活動採收費入場，但於活動開幕前三天（9月4日至9月6日），將免費開放給消費者體驗，讓消費者有機會一同化身特務闖進研究室，層層拆解「Sherry Bomb雪莉炸彈」馥郁香甜的風味。