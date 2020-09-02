等你來拆解 「Johnnie Walker雪莉炸彈」全球首發
Johnnie Walker黑雪莉版再升級！Johnnie Walker黑雪莉（黑牌12年蘇格蘭威士忌雪莉桶風味限定版）於2年前首亮相時，憑藉著雪莉桶的香甜層次與黑牌獨具的煙燻個性，打響名號。本次將台灣人喜愛的雪莉風味全面升級，推出全新酒液「Sherry Bomb雪莉炸彈」（黑牌12年雪莉版蘇格蘭威士忌），台灣也成為全球第一個發行該酒款的國家。
新酒款選用熟成逾12年的威士忌經雪莉桶二次熟成，精心調和出更鮮明的雪莉個性，寶石般迷人的深琥珀色酒液搭配桃紅新裝，相當吸睛，建議售價為新台幣850元。
在台北信義區，Johnnie Walker特別打造限時快閃店「Sherry Bomb Lab 雪莉炸彈研究室」，快閃店外牆有巨型計時器，即日起至10月25日持續倒數。活動採收費入場，但於活動開幕前三天（9月4日至9月6日），將免費開放給消費者體驗，讓消費者有機會一同化身特務闖進研究室，層層拆解「Sherry Bomb雪莉炸彈」馥郁香甜的風味。
「Sherry Bomb雪莉炸彈」口感香甜、入口柔順，適合純飲；Johnnie Walker特別分享最適合高溫消暑的清爽調酒「甜蜜炸彈」黃金比例秘方，以「Sherry Bomb雪莉炸彈」，加上冰涼沁心的冬瓜茶，以1：2比例輕鬆調和，能更加放大其醇順甜軟之特性，並透過冬瓜茶的香甜勾勒出雪莉桶獨有的甜韻，激盪出絕佳的清甜風味，非常適合年輕朋友或威士忌新手飲用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言