膽小別來！六福村鬼月送「墓碑刻字」 再享門票買1送1

農曆七月已經過了一半，而西洋的萬聖節又即將到來，因此每年萬聖節均會舉辦活動的六福村，特別自即日起推出「門票買1送1」的優惠。此外還特別推出「抽獎送墓碑刻名字」的特殊活動，只要參與打卡活動，就可以讓自己的名字，有機會出現在萬聖節的墓碑上，適合膽大又愛惡搞的民眾體驗。

每年萬聖節期間，六福村均會打造出「墓碑鎮」的活動會場，現場處處可見到墓碑林立、鬼影幢幢的詭譎氣氛，光是去年就吸引了超過20萬名民眾入園體驗。而在園區中，各座墓碑上所刻的人名，也成為許多遊客討論的話題之一。因此六福村今年特別打破禁忌，首度推出「墓碑刻字」的活動，只要至官方臉書粉絲頁參與互動遊戲，就可以參加抽獎，得獎者就可以將自己的名字刻印在墓碑鎮的墓碑上，限量20組。

除了墓碑刻字的活動外，近期適逢中元節，六福村因此自即日起至9月16日期間，凡於現場購票，即贈送萬聖節檔期的門票1張（原價999元），活動期間內3人同行即可適用1張，讓民眾可以親自前來體驗萬聖節的氣氛。