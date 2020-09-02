全面解放勞務 LG WashTower洗乾衣機、智慧冰箱打造夢想生活

更省力、更智慧、更美型，絕對是消費者關注新家電的最重要焦點。LG電子今搶先在2020 IFA大展中線上發表最新的洗衣解決方案與全新冰箱系列產品，生活家電全面有感升級。

有別於既有可堆疊的洗衣機和乾衣機，LG WashTower更進一步結合洗衣、乾衣及LG最新技術和智慧功能於一機，整合式控制面板位於洗衣機與乾衣機之間，操作更直覺之外，洗衣機還能將洗程資訊同步分享給乾衣機，讓乾衣機自動設定最合適的乾衣行程並預熱其筒槽，烘乾效果更快更好，整體高度降低使用省力也省空間，卻不影響容量，提供完整便利的衣物護理體驗。LG WashTower預計今年在全球上市，北美市場將於下個月開始販售。

另外，LG升級版InstaView敲敲看門中門冰箱加入了UVnano殺菌技術，每小時將自動以UV LED光消毒飲水機出水口，可去除高達99.99%的細菌與病毒。新一代InstaView ThinQ敲敲看門中門冰箱則除了擁有專利LINEARCooling直驅變頻溫控和DoorCooling+四方吹冷流+技術，打造最適合保存食物的條件之外，更搭載LG最新AI平台，透過視覺辨識技術，所有進出冰箱的物品都會自動記錄，並根據現有食材，列出適合的美味食譜，還能依據食譜告知濾水器所需的水量、將串連的烤箱自動調整至合適溫度，甚至設定洗碗機的最適清洗週期。