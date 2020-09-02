ASICS、Crocs助你一臂之力！讓開學季爸媽不再手忙腳亂

國中、國小已經開學了，身為父母親的你，是否煩惱孩子過了一個暑假，買的鞋又不合腳了呢？運動品牌ASICS除了推出新款的童鞋，還自即日起到9月20日提供購物滿額送好禮活動。而Crocs也同樣為學齡孩童，打造了新款防水鞋，來應付多變的天氣。

ASICS推出不同年齡區段的專屬鞋款，如為國小學童設計的JUNIOR系列，外觀設計上與成人跑鞋相同，且採用透氣鞋面讓孩童運動時保持鞋內乾燥透氣，並提供孩子穩定的支撐，保護孩子的雙腳，腳後跟印有反光物料圖案，在夜間活動時更能提高安全。LAZERBEAM系列則為國小學生上學的休閒穿搭與上體育課專屬鞋款，全系列更採用含有除臭纖維 (MOFF)且可拆卸的3D立體鞋墊，鞋墊可以拆出清洗，保持鞋子清潔之餘更減緩因流汗產生腳臭的問題。另外，品牌針對3個月到1歲之間的小嬰兒，以全開式鞋舌與黏扣帶輕鬆穿脫，並運用圓滾鞋頭與圓角鞋底設計，給予趾頭伸展空間並保護尚未發展完全的腳。

為國小學童設計的JUNIOR系列，外觀設計上與成人跑鞋相同。圖／ ASICS提供

不只，ASICS有特別打造新童鞋，面對多雨的天氣，Crocs也在此刻推出開學季最實用的LiteRide繫帶鞋，採用獨家專利科技材質中底，具高度回彈力，讓孩童活動時能感受加倍舒適的柔軟觸感及支撐力。同時鞋面面不僅防水、抗菌、易清潔，鞋舌更使用快乾材質，讓爸媽能快速清理。套入式、無需繫鞋帶的設計及舒適實穿的特性不論是上學穿著或是講求機能性的戶外運動都適宜。

ASICSFIRST系列童鞋1,580元。圖／ASICS提供

ASICS LAZERBEAM系列童鞋1,380元。圖／ASICS提供

Crocs LiteRide繫帶鞋2,180元。圖／Crocs提供