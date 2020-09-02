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福特家族珍藏塞尚真跡 10月佳士得紐約上拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
保羅塞尚「有牛奶罐、甜瓜和糖罐的靜物」，將於佳士得於紐約10月6日舉行的二十/廿一世紀藝術晚間拍賣中上拍，估價2500萬美元起，今起於香港巡展至9月4日止。圖／佳士得提供
保羅塞尚「有牛奶罐、甜瓜和糖罐的靜物」，將於佳士得於紐約10月6日舉行的二十/廿一世紀藝術晚間拍賣中上拍，估價2500萬美元起，今起於香港巡展至9月4日止。圖／佳士得提供

曾經在1929年11月紐約現代藝術博物館（MoMA）開幕首場展覽中展出的保羅塞尚（Paul Cézanne）水彩靜物畫「有牛奶罐、甜瓜和糖罐的靜物」，將於佳士得紐約於10月6日舉行的二十/廿一世紀藝術晚間拍賣中上拍，並將於9月初展開全球巡展，自9月1日起至4日止於香港、9月9日起至11日止於倫敦展出，採預約制。

塞尚自1900年至1906年離世前所創作的這批水彩畫，徘徊於抽象邊緣，被視為他藝術創作的最後一個巔峰。其中這幅「有牛奶罐、甜瓜和糖罐的靜物」更開創了所謂的現代藝術。原畫本收藏於於埃德塞爾及埃莉諾福特（Edsel and Eleanor Ford）位於美國密西根格羅斯波因特（Grosse Pointe Shores）的莊園中。原本由第四代（亦是最後一代）瓦格拉姆王子亞歷山大貝爾蒂埃（Alexandre Berthier）收藏的這幅水彩，因藏家於第一次世界大戰期間身亡，畫作於1929年輾轉被送到美國，終於1933年成為福特夫婦的家族珍藏至今。

Edsel Ford是美國工業家暨福特汽車公司創辦人亨利福特（Henry Ford）的獨子，他與妻子逝世後成立基金會管理這座莊園，自1976年開始開放大眾參觀，莊園並於2016年成為美國國家歷史名勝。此次畫作上拍，主要是希望將收益撥作福特莊園的營運資金，讓董事會能一直保護和修復這座國家歷史名勝。

福特 紐約 修復

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