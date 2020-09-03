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網購公益助糧！udn買東西 愛心犬糧直寄流浪狗園

聯合新聞網 / udn買東西
udn買東西購物中心 於平台上募集愛心糧食，民眾可以透過網購下單，愛心助糧直寄到需要幫助的流浪動物園區。 （圖片來源：udn買東西提供）
udn買東西購物中心 於平台上募集愛心糧食，民眾可以透過網購下單，愛心助糧直寄到需要幫助的流浪動物園區。 （圖片來源：udn買東西提供）

根據行政院農業委員會《全國動物收容管理系統》顯示，公立收容所截至8月底流浪犬待認領養數量約近7,000隻，留容最大值接近飽和狀態。流浪動物絕育議題持續關注外，當務之急是解決部分流浪動物收容園區嚴重缺糧問題。

udn買東西購物中心 長年來致力於公益活動，平台上募集愛心糧食，民眾可以透過網購下單，愛心助糧直寄到需要幫助的董旺旺流浪動物園區。董旺旺流浪動物園區收容1,700隻浪浪，每個月需要900包以上飼料，他們在粉絲團公布今年6月物資明細中，從udn買東西購物中心 寄出犬糧超過675公斤，讓浪浪們能飽餐一頓。

行政院農業委員會自從實施零安樂政策後，全國各地流浪動物之家，皆面臨留容滿量，多數無法再協助收容流浪動物。民眾如能以領養代替購買外，更呼籲飼主要為自己的寵物辦理登記絕育，作一個有責任的飼主，養牠就要照顧牠一輩子、不應該隨意遺棄。

立即查看>> udn買東西「愛心捐助飼料」

流浪動物 udn買東西 愛心

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