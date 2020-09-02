錨鏈、凱莉包細節 愛馬仕秋冬新鞋藏著3大經典元素

在近期熱燒的極簡穿搭風格流行下，愛馬仕旗下經典的H字母造型ORAN涼鞋又成了IG洗版的熱門單品，而眼看時序即將迎來秋冬，愛馬仕新一季的鞋履單品也正式曝光，這次鞋履暨珠寶部門藝術總監Pierre Hardy以品牌幾大重點元素作為設計主軸，搭配溫暖柔和的色調和材質，帶來多款百搭新品。

在秋冬鞋履系列中，首先可以見到「錨鏈」Chaîne d’ancre的身影，這個源自航海元素的經典元素，幻化成側面看來非常有趣的Byzance高跟鞋鞋跟，以及Beach與Bikini涼鞋的鞋面。接著是識別度超高的簡潔「H字母」標誌，配上精緻的山羊絨與貂毛材質，推出Paris系列莫卡辛鞋，在溫暖質感中注入奢華，不過度放大尺寸的H字母也顯得格外低調優雅。最後是「Kelly皮包鎖釦」，無論是Blossom系列穆勒鞋或Jumping系列長靴，點綴上這個俐落小巧的鎖扣，瞬間增添細膩質感。