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Grand Seiko進駐臺北101打造旗艦店 鳳小岳帥戴運動表捧場站台

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影
鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影

自2001年開始，來台將近20年的Grand Seiko終於進駐臺北101成立首間直營旗艦店，開幕時邀請了男星鳳小岳來站台，並詮釋品牌新款的運動表款，傳遞沈穩內斂的精神。

Grand Seiko成立60周年，3月時先在巴黎設立全歐最大旗艦店，轉眼也在臺北的地標「臺北101大樓」中，打造了品牌全球第10間大店來紀念。鳳小岳表示今年自己開了表演工作室、也嘗試做音樂，還即將拍攝新戲，所以管理時間對他而言很重要。出席Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動，他以深藍色西裝造型搭配了很夯的運動表，現身時依舊是鎂光燈的焦點。接受訪問則說「雖然是運動表，但卻很百搭，對於商務人士來說，各種場合都可以使用」。鳳小岳還分享了，「即使很忙碌也要放鬆心情，不要給自己太大壓力」，這樣才能應付不同的新挑戰。

Grand Seiko在臺北的地標「臺北101大樓」中，打造了品牌全球第10間旗艦店，來紀念60周年。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko在臺北的地標「臺北101大樓」中，打造了品牌全球第10間旗艦店，來紀念60周年。圖／Grand Seiko提供

早在2001年，當時還依附在SEIKO之下的Grand Seiko就已經受到鐘表玩家的喜愛，被引進來臺灣銷售，成為品牌海外拓展的第一個市場。而在今年隨著全球局勢的轉變，Grand Seiko也選擇在此刻進駐臺北101，成立旗艦店，以服務更多的消費者。全新的門市延續採用品牌著名的深藍色為主調，並設置了獨立的VIP賞表空間，還提供了基本的手表檢測服務。在滿是瑞士鐘表品牌為主的臺北101，Grand Seiko旗艦店的成立，有著象徵日式高級製表工藝亦不容小覷的意義。

鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影
鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影

鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影
鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影

而且為了Grand Seiko臺北101旗艦店開幕，品牌還特別呈現全球限量10只的第一款珠寶腕表，設計靈感同樣來自製表工坊所在的信州冬日清晨。利用T型鑽石與藍寶石排列於18K金表盤上，中央的部分還點綴出「獅子座」的星象圖，再次呼應品牌的招牌圖騰，並搭載八日鍊9R01機芯，成為旗艦店的獨賣款之一。另外，為了紀念60周年，Grand Seiko第四次推出以初代腕表為藍本的復刻款，由於是首次採用藍寶石水晶玻璃底蓋，成為表迷討論的話題，也僅限於臺北101旗艦店銷售。Grand Seiko還透露未來還會不定期的推出日本限定版表款，來滿足消費者。

鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影
鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影

鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影
鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影

鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影
鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影

鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影
鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影

鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影
鳳小岳以西裝造型搭配運動表，展現斯文又沈穩的魅力，現身Grand Seiko臺北旗艦店開幕活動。記者林俊良／攝影

Grand Seiko旗艦店限定1960復刻系列SBGW257腕表，鉑金表殼、指針，約120萬元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko旗艦店限定1960復刻系列SBGW257腕表，鉑金表殼、指針，約120萬元。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko旗艦店限定SBGD205八日鍊珠寶腕表，鉑金表殼，共鑲嵌96顆鑽石、25顆寶石，全球限量10只，約585萬元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko旗艦店限定SBGD205八日鍊珠寶腕表，鉑金表殼，共鑲嵌96顆鑽石、25顆寶石，全球限量10只，約585萬元。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko旗艦店限定1960復刻系列SBGW258腕表，18金表殼、指針，約82萬元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko旗艦店限定1960復刻系列SBGW258腕表，18金表殼、指針，約82萬元。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko旗艦店限定1960復刻系列SBGW259腕表，高強度鈦金屬表殼，約25萬2,000元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko旗艦店限定1960復刻系列SBGW259腕表，高強度鈦金屬表殼，約25萬2,000元。圖／Grand Seiko提供

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