15億頭獎還沒領！台彩中秋再出新招 百萬加碼最高翻3倍

威力彩頭獎15億得主還有一位尚未領取，台灣彩券趁著討論熱度加碼活動一波接一波，除了「刮刮樂萬元現金週週抽」活動持續進行中，迎接中秋檔期，再宣布推出嶄新的「大樂透」中秋加碼內容及2款造型超搶眼的刮刮樂新品，要讓民眾拚運氣還能做公益。

今年中秋「大樂透」加碼獎金新臺幣1.5億元，9月15日開獎的「大樂透」除了經典加碼100組100萬獎項，還創新增開獎金倍數球，每組100萬獎金有機會翻成200萬、300萬元，全新的倍數球加碼總獎金5,000萬元，送完為止；另外，每5分鐘開獎一次、好玩有趣的「BINGO BINGO賓果賓果」也將從10月1日至10月16日獎金連續加碼16天，獎金倍數最高變7倍，今年中秋加碼總獎金預估達3.8億元。