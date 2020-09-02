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看不出來！資深超模辣秀Tiffany黃金比基尼 孩子已15歲
1982年出生於日本的富永愛，以極具辨識度的精緻臉蛋和驚人長腿，自1999年出道以來活躍於時尚圈，是最早在歐美成名的亞洲超模之一。不過，她在2005年生下兒子後不久後離婚，並於2013年宣布退出時尚圈，希望能專心陪伴孩子長大。直到去年，身材外表都保養得宜、豔光氣場不減當年的她，透過參加米蘭走秀和日本的時尚活動正式回歸，並同時推出戲劇作品，在木村拓哉領銜的「東京大酒店」參與演出。
日前富永愛再度登上時尚雜誌，她不但演繹Tiffany由著名設計師Elsa Peretti創作的一系列迷人珠寶，更穿著Elsa Peretti以K金編織而成的貴氣比基尼，身材狀態與超凍齡的膚質不輸當年，令人驚嘆。今年適逢Elsa Peretti本人歡慶80歲大壽，富永愛身上配戴的Elsa Peretti作品無疑都是珠寶設計史上著名的經典：以人骨教堂為靈感、符合人體工學線條設計的Bone Cuff手鐲，Diamonds by the Yard鑽石長項鍊、線條流暢的羽毛造型項鍊等，而這件金質比基尼，更是很少有機會可以看到的工藝之作。
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