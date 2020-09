看不出來！資深超模辣秀Tiffany黃金比基尼 孩子已15歲

1982年出生於日本的富永愛,以極具辨識度的精緻臉蛋和驚人長腿,自1999年出道以來活躍於時尚圈,是最早在歐美成名的亞洲超模之一。不過,她在2005年生下兒子後不久後離婚,並於2013年宣布退出時尚圈,希望能專心陪伴孩子長大。直到去年,身材外表都保養得宜、豔光氣場不減當年的她,透過參加米蘭走秀和日本的時尚活動正式回歸,並同時推出戲劇作品,在木村拓哉領銜的「東京大酒店」參與演出。

日前富永愛再度登上時尚雜誌,她不但演繹Tiffany由著名設計師Elsa Peretti創作的一系列迷人珠寶,更穿著Elsa Peretti以K金編織而成的貴氣比基尼,身材狀態與超凍齡的膚質不輸當年,令人驚嘆。今年適逢Elsa Peretti本人歡慶80歲大壽,富永愛身上配戴的Elsa Peretti作品無疑都是珠寶設計史上著名的經典:以人骨教堂為靈感、符合人體工學線條設計的Bone Cuff手鐲,Diamonds by the Yard鑽石長項鍊、線條流暢的羽毛造型項鍊等,而這件金質比基尼,更是很少有機會可以看到的工藝之作。 Tiffany & Co. Elsa Peretti Diamonds by the Yard 18K金鑽石項鍊,價格店洽。圖/Tiffany提供 富永愛配戴Tiffany珠寶登上日本時尚雜誌。圖/取自IG @tiffanyandco Tiffany & Co. Elsa Peretti純銀Bone Cuff手環大型款,價格店洽。圖/Tiffany提供 Tiffany & Co. Elsa Peretti 18K金Mesh網狀背心,價格店洽。圖/Tiffany提供 富永愛配戴Tiffany珠寶登上日本時尚雜誌。圖/取自IG @tiffanyandco Tiffany & Co. Elsa Peretti 18K金羽毛造型項鍊,價格店洽。圖/Tiffany提供 Tiffany & Co. Elsa Peretti 18K金 one Cuff手環,價格店洽。圖/Tiffany提供 富永愛配戴Tiffany珠寶登上日本時尚雜誌。圖/取自IG @tiffanyandco、Tiffany提供 Tiffany & Co. Elsa Peretti Diamonds by the Yard 鉑金鑽石項鍊,價格店洽。圖/Tiffany提供