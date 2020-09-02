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不要只會穿黑西裝 跟劉以豪、李玉璽一起嘗試亮色造型
提到西裝，許多人第一時間想到的應該都是黑色系經典款吧？無論是參加各種宴會或正式場合，穿上西裝是絕對不會出錯的，但如果在色系上能有多點變化，就能展現出更活潑年輕的氛圍，避免太過嚴肅無趣。最近包括男星劉以豪、李玉璽都嘗試了設計更亮眼的西裝款式，也能讓人留下更深刻的印象。
劉以豪昨天舉辦首張EP發片記者會，身穿BOSS淺灰色條紋雙排扣西裝，搭配白色襯衫與休閒鞋，加上無敵笑容展現出雖然是正裝但又不失個性的率性感。而李玉璽在前陣子出席新片記者會時，穿上BOSS天空藍西裝配白T恤與白球鞋，帶點粉色調的天空藍同樣也有減齡效果，讓整個人看起來更年輕。
陳立農拍攝新專輯首唱會時，則是身穿Berluti冬季系列的桃紅色西裝，內搭同色調紅色高領襯衫與毛衣，有種復古雅痞氣息，亮眼的桃紅色也有很強烈的舞台效果，更打破對刻板正裝的既定印象。
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