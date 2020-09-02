小而美當道 伊萊克斯鎖定小宅推3款美型家電 玻璃溫控壺超萬用

都會住宅寸土寸金，讓現代人選購家電時除了得兼顧實用性，精緻簡約的外型設計也很重要！伊萊克斯鎖定「小宅生活」風潮，推出結合高實用性及北歐極簡風格美學的3款高效能美學家電，包括Well Q6系列無線吸塵器、Flow A4抗菌空氣清淨機、主廚系列Explore 7智能溫控壺，一舉以廚、客、臥家電搶進時尚小宅市場。

Well Q6系列無線吸塵器延續二合一設計，分離式高效氣旋搭配五重高效過濾系統，可過濾99.99% 0.1µm的微塵；手持主機採用環形多角度握把設計，符合人體工學，搭配全新「配件內嵌」設計，可將配件收納至主機握把後側，吸塵時不僅輕巧，更可依照當下情境即時替換配件清潔，優雅清掃。

去年首度推出空氣清淨機產品即賣出佳績，伊萊克斯今年再推出適用16坪左右空間、小巧身形的Flow A4抗菌空氣清淨機，搭載雷射感應器，可偵測空氣中PM2.5微粒，三重濾網與360度螺旋立體環繞氣流設計，能快速產生對流、淨化室內空氣品質，CADR值高達415，加上9段風速功能，能迅速為小坪數空間帶來清新空氣。