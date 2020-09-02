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星宇箱2.0今晚6時起限量預購 再攜甜點名店亮點看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
「星宇箱＃STARBOX 」2.0改版將於今晚重新登場。圖／星宇航空提供
「星宇箱＃STARBOX 」2.0改版將於今晚重新登場。圖／星宇航空提供

眾所期盼的「星宇箱＃STARBOX 」2.0改版將於今晚重新登場。星宇航空說，今晚6時起起至9月11日限量預購，每盒售價1780元且每筆訂單限購一盒，收貨時間為12月1日至12月18日，每日限量出貨。該次預購也將接受企業大宗訂購，最低訂購數量為30盒

星宇日前推出中秋禮盒，外型以航空運輸AKH集裝箱為設計，吸引大批航空迷搶購，限量1500盒半小時就搶購一空，讓不少網友敲碗喊「加碼」。

星宇說，星宇箱2.0以重返地球為主題，外盒延續超迷你航空貨運集裝箱造型，邀請粉絲一起發揮想像力，從星宇箱返回地球途中歷經重大質變的故事重新設計箱體顏色及零件，除了提供背面繡有「BACK TO THE EARTH」及嶄新配色的衝突美感限定飛行宣言飄帶，更以探索地球為主題創作獨家地球紀貼紙。甜點則與台灣新食力but.we love butter再次聯手，提供禁得起太空質變考驗的經典風味。

星宇表示，星宇箱創作初衷是打造賦航空意象且具時尚感的中秋禮盒，除了跳脫傳統月餅框架，更期盼設計具收藏價值的外盒。禮盒外型光從發想到開賣便足足花了半年的時間，加上販售期間正值中秋旺季，因此1500份秒殺後短時間真的做不出來，仍希望盡可能滿足每一位粉絲的期望。

中秋 甜點

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