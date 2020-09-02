爆漿芋泥太誘人！OKmart推7款「芋頭系點心、飲料」

每年中秋節前後是大甲芋頭產量旺季，OKmart推出7款芋頭系麵包、有料手搖飲、泡芙、杯子蛋糕、湯品鹹粥等點心，皆選用大甲芋頭為食材，其中尤其是爆漿內餡的「芋頭流沙麵包」、「芋泥菠蘿泡芙」更是芋泥控必嘗。

爆漿、流沙系列的甜點一直是網路熱搜的美食關鍵字，OKmart特別推出一系列的大甲芋頭甜點，將芋泥與金沙、肉鬆等餡料包入麵包，特殊甜鹹滋味加倍滿足，「芋頭流沙麵包」、「芋頭肉鬆麵包」售價皆為35元。

OKmart首創的輕食甜點櫃以獨立櫃的方式專門陳列甜點，於指定門市販售，此次結合芋頭季推出「芋泥菠蘿泡芙」、「芋泥鮮奶杯子蛋糕」兩款新品。「芋泥菠蘿泡芙」採用酥脆的菠蘿派皮，內餡以台灣大甲芋頭製成芋泥，柔綿滑順、甜度清爽，售價45元；「芋泥鮮奶杯子蛋糕」嚴選台灣在地大甲芋頭製成芋泥，一層蛋糕一層鮮奶油，搭配濃郁芋泥，口感香綿有層次，售價39元。

另外還有中秋預購的「阿聰師芋頭冰」，精選大甲優質芋頭，蒸煮後以鮮乳代替水直接加入砂糖、麥芽等精製而成，芋香、奶香搭配微微的芋頭顆粒香Q滑順，10入售價520元。

除了療癒系的芋頭點心甜點之外，OKCafe去年季節限定的「芋圓地瓜圓撞奶」也再度登場，結合台灣對九份芋圓的特殊記憶，將地瓜圓、芋圓加入牛奶中，濃郁料實，冷、熱飲皆有，售價55元。