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化身乾洗店員工 榮倉奈奈主演TOD’S微電影觸動人心
前陣子台灣台中后里萬秀洗衣店因為店長阿公阿嬤的各種穿搭爆紅，傳統風格的拍照背景加上穿著多變服飾的可愛長者讓這家店紅到國外。近日，時尚品牌TOD’S推出了秋冬系列微電影，名為《行星之聲》(Sound of a Planet)，背景正巧也是洗衣店，更找來日本女演員榮倉奈奈擔任主角，帶著復古情懷的影像風格和有趣的劇情，同樣讓人感受到濃濃的人情味。
曾演出《求婚大作戰》、《東京白日夢女》的榮倉奈奈，近年來在電影《每天回家老婆都在裝死》中的表現讓人印象超深，這次身為 TOD’S 品牌大使的她，在《行星之聲》微電影中演出一位在乾洗店工作的年輕女孩，遇上一段如夢似幻的神祕體驗。熨斗的蒸氣、運轉的洗衣機，乾洗店的這些聲音就像無可取代的傳統，呼應TOD’S在工藝品質上的追求。
在日本新晉導演山田智和(Tomokazu Yamada)的鏡頭下，榮倉奈奈與洗衣店的客人都穿上新任創意總監Walter Chiapponi打造的首季服裝及配件系列，濃郁沉穩的色彩非常吸引眼球。《行星之聲》微電影也於TOD’S官方網站及Instagram上放映，同時也會在品牌精品店、東京街頭等不同地點撥放。
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