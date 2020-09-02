化身乾洗店員工 榮倉奈奈主演TOD’S微電影觸動人心

前陣子台灣台中后里萬秀洗衣店因為店長阿公阿嬤的各種穿搭爆紅，傳統風格的拍照背景加上穿著多變服飾的可愛長者讓這家店紅到國外。近日，時尚品牌TOD’S推出了秋冬系列微電影，名為《行星之聲》(Sound of a Planet)，背景正巧也是洗衣店，更找來日本女演員榮倉奈奈擔任主角，帶著復古情懷的影像風格和有趣的劇情，同樣讓人感受到濃濃的人情味。

曾演出《求婚大作戰》、《東京白日夢女》的榮倉奈奈，近年來在電影《每天回家老婆都在裝死》中的表現讓人印象超深，這次身為 TOD’S 品牌大使的她，在《行星之聲》微電影中演出一位在乾洗店工作的年輕女孩，遇上一段如夢似幻的神祕體驗。熨斗的蒸氣、運轉的洗衣機，乾洗店的這些聲音就像無可取代的傳統，呼應TOD’S在工藝品質上的追求。