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「七月半」搞笑還原遠傳心5G講究篇！系列影片觀看數達550萬

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
《七月半》以「遠傳心5G」講究篇為主軸，拍攝一系列模仿宣傳的神還原影片。圖／遠傳電信提供
《七月半》以「遠傳心5G」講究篇為主軸，拍攝一系列模仿宣傳的神還原影片。圖／遠傳電信提供

今天（9月2日）是中元節，也是俗稱的七月半，上網觀看「七月半」搞笑神還原「遠傳心5G」講究篇影片，用幽默紓緩一下鬼意氛圍。

遠傳電信5G開台後第二波宣傳影片「遠傳心5G」講究篇，呈現體驗VR、多人視訊、多視角娛樂或雲端遊戲等創新應用時，遠傳頂級魚肚級的5G頻譜位置，是提供順暢網速表現的關鍵，影片於YouTube上架至今已超過107萬觀看數。由蔡阿嘎、馬叔叔、RJ廉傑克曼、蔡哥、HowHow等5位YouTuber組成的樂團「七月半」，每位成員各自拍攝個人影片以創意方式詮釋5G，更在「遠傳心5G」講究篇原版推出兩周後合體，以逗趣方式神還原影片內容，引發網友熱烈迴響，目前相關系列影片的累積觀看數已超過550萬。

「七月半」立志要用音樂征服世界，頻道內容以無厘頭搞笑風格影片吸引大批網友目光，累計觀看次數已逾5,000萬次。本次《七月半》以「遠傳心5G」講究篇為主軸，拍攝一系列模仿宣傳的致敬影片，包括場景道具製作、影片中的台詞，團員以各自風格重新演繹原版影片中的應用情境，讓網友大讚簡直是神還原，紛紛留言表示：「真ㄉ是還原得蠻強的ㄟ（･･；）」、「喔喔喔喔喔喔喔太神啦」、「有趣的廣告啊！」。

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