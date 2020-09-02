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「三十而已」毛曉彤穿薄紗蛋糕裙 和金晨白色款比浪漫

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
模特兒Brikillon和毛曉彤都演繹早秋紅色透視設計連身蛋糕裙。圖／取自微博、FENDI提供
模特兒Brikillon和毛曉彤都演繹早秋紅色透視設計連身蛋糕裙。圖／取自微博、FENDI提供

繼日前FENDI代言人趙薇穿了早秋裙裝，因陸劇「三十而已」飾演「鍾曉芹」爆紅的毛曉彤，也穿上了超浪漫的FENDI透視蛋糕裙，女演員金晨則是詮釋了白色款，展現飄渺空靈的氣氛。

毛曉彤2014年接演「神鵰俠侶」刁蠻任性的郭芙出名，今年在「三十而已」甜美自然的演出備受觀眾喜愛，她近期詮釋了FENDI早秋紅色透視設計連身蛋糕裙，薄紗的優雅與浪漫運用了大膽鮮紅用色呈現，性感又輕盈，延續品牌二元對立的核心精神，可搭襯皮革長靴展現帥氣時尚，或是用高跟鞋、晚宴包襯出貴氣華麗；女演員徐紫茵也以同套裙裝登上「精品購物指南」雜誌，而香港的「HARPER BAZAAR」則是由模特兒Brikillon詮釋同一件裙裝，躺在樹上拍出童話的迷幻與場景的氣勢。

此外，「乘風破浪的姐姐」金晨則是穿了白色款，展現柔美慵懶的氛圍。FENDI的2020早秋系列，將二元對立的概念發揮到極致，以優雅剪裁搭襯軍裝細節，務求又帥又美，大膽活潑的靛青、橘紅色系，則讓服裝氣質更為多變，以六○年代充滿少女感的內衣為靈感來源，大量運用薄紗、烏干紗及尼龍布料打造荷葉邊禮服，展露性感風韻，宛如調皮的蘿莉塔（Lolita），保有女孩的天真也有強烈的自我意識。

金晨身穿 FENDI 早秋20系列女裝搭配 FENDI Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
金晨身穿 FENDI 早秋20系列女裝搭配 FENDI Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
金晨身穿 FENDI 早秋20系列女裝搭配 FENDI Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
金晨身穿 FENDI 早秋20系列女裝搭配 FENDI Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
毛曉彤身穿FENDI早秋紅色透視設計連身蛋糕裙，價格店洽。圖／FENDI提供
毛曉彤身穿FENDI早秋紅色透視設計連身蛋糕裙，價格店洽。圖／FENDI提供
毛曉彤身穿FENDI早秋紅色透視設計連身蛋糕裙，價格店洽。圖／FENDI提供
毛曉彤身穿FENDI早秋紅色透視設計連身蛋糕裙，價格店洽。圖／FENDI提供
大陸女星徐紫茵身穿早秋紅色透視設計連身蛋糕裙拍攝雜誌。圖／取自微博
大陸女星徐紫茵身穿早秋紅色透視設計連身蛋糕裙拍攝雜誌。圖／取自微博
金晨身穿 FENDI 早秋20系列女裝搭配 FENDI Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
金晨身穿 FENDI 早秋20系列女裝搭配 FENDI Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
香港的「HARPER BAZAAR」由模特兒Brikillon詮釋同一套早秋紅色透視設計連身蛋糕裙。圖／取自微博
香港的「HARPER BAZAAR」由模特兒Brikillon詮釋同一套早秋紅色透視設計連身蛋糕裙。圖／取自微博

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