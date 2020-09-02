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「三十而已」毛曉彤穿薄紗蛋糕裙 和金晨白色款比浪漫
繼日前FENDI代言人趙薇穿了早秋裙裝，因陸劇「三十而已」飾演「鍾曉芹」爆紅的毛曉彤，也穿上了超浪漫的FENDI透視蛋糕裙，女演員金晨則是詮釋了白色款，展現飄渺空靈的氣氛。
毛曉彤2014年接演「神鵰俠侶」刁蠻任性的郭芙出名，今年在「三十而已」甜美自然的演出備受觀眾喜愛，她近期詮釋了FENDI早秋紅色透視設計連身蛋糕裙，薄紗的優雅與浪漫運用了大膽鮮紅用色呈現，性感又輕盈，延續品牌二元對立的核心精神，可搭襯皮革長靴展現帥氣時尚，或是用高跟鞋、晚宴包襯出貴氣華麗；女演員徐紫茵也以同套裙裝登上「精品購物指南」雜誌，而香港的「HARPER BAZAAR」則是由模特兒Brikillon詮釋同一件裙裝，躺在樹上拍出童話的迷幻與場景的氣勢。
此外，「乘風破浪的姐姐」金晨則是穿了白色款，展現柔美慵懶的氛圍。FENDI的2020早秋系列，將二元對立的概念發揮到極致，以優雅剪裁搭襯軍裝細節，務求又帥又美，大膽活潑的靛青、橘紅色系，則讓服裝氣質更為多變，以六○年代充滿少女感的內衣為靈感來源，大量運用薄紗、烏干紗及尼龍布料打造荷葉邊禮服，展露性感風韻，宛如調皮的蘿莉塔（Lolita），保有女孩的天真也有強烈的自我意識。
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