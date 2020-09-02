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被IU緊抱懷裡 GUCCI「賈姬包」推3尺寸 迷你款超可愛！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Jackie 1961 迷你肩背包(淡粉)，58,800元。圖／GUCCI提供
Jackie 1961 迷你肩背包(淡粉)，58,800元。圖／GUCCI提供

在許多以時尚名人命名的包款當中，GUCCI的Jackie Bag「賈姬包」是非常具有代表性的單品之一。今年秋冬，創意總監Alessandro Michele再度把這個經典帶到我們眼前，並做了些許的設計調整打造Jackie 1961系列，用更符合現代穿搭的特質擄獲眾人心。

1961年首度登場的Jackie Bag，擁有圓弧外型搭配獨特的金色金屬開關，時尚品味備受推崇的美國前第一夫人賈桂琳甘迺迪(Jackie Kennedy) 經常被拍到挽著這款包出門，也因此讓包款有了「The Jackie」的別號。

多年來Jackie Bag經歷過多次變身，在材質、尺寸等部分都不斷變化，不過今年全新問世的Jackie 1961系列在尺寸和色系上有了更豐富的選擇，包括中型、小型及迷你三種尺寸，更強調俐落線條將焦點集中於獨特的活塞扣環及質感豐富的皮革上。除了有淡粉紅、天藍色、丁香紫等夢幻系的皮革款之外，也有綴上Web織帶條紋的GG Supreme帆布款，當然也少不了經典黑色。三尺寸都搭配可以調節長度的背帶，可肩背、斜跨背或當肩下包，其中迷你款大小就只有約兩個手掌大，也是這個經典包第一次以這種尺寸現身，非常精緻可愛。

全新問世的Jackie 1961系列在尺寸和色系上有了更豐富的選擇，包括中型、小型及迷你三種尺寸。圖／GUCCI提供
全新問世的Jackie 1961系列在尺寸和色系上有了更豐富的選擇，包括中型、小型及迷你三種尺寸。圖／GUCCI提供
迷你款大小就只有約兩個手掌大，也是這個經典包第一次以這種尺寸現身，非常精緻可愛。圖／GUCCI提供
迷你款大小就只有約兩個手掌大，也是這個經典包第一次以這種尺寸現身，非常精緻可愛。圖／GUCCI提供
Jackie 1961系列更強調俐落線條將焦點集中於獨特的活塞扣環及質感豐富的皮革上。圖／GUCCI提供
Jackie 1961系列更強調俐落線條將焦點集中於獨特的活塞扣環及質感豐富的皮革上。圖／GUCCI提供
全新問世的Jackie 1961系列在尺寸和色系上有了更豐富的選擇，包括中型、小型及迷你三種尺寸。圖／GUCCI提供
全新問世的Jackie 1961系列在尺寸和色系上有了更豐富的選擇，包括中型、小型及迷你三種尺寸。圖／GUCCI提供
搭配可以調節長度的背帶，可肩背、斜跨背或當肩下包。圖／GUCCI提供
搭配可以調節長度的背帶，可肩背、斜跨背或當肩下包。圖／GUCCI提供
搭配可以調節長度的背帶，可肩背、斜跨背或當肩下包。圖／GUCCI提供
搭配可以調節長度的背帶，可肩背、斜跨背或當肩下包。圖／GUCCI提供
全新問世的Jackie 1961系列在尺寸和色系上有了更豐富的選擇，包括中型、小型及迷你三種尺寸。圖／GUCCI提供
全新問世的Jackie 1961系列在尺寸和色系上有了更豐富的選擇，包括中型、小型及迷你三種尺寸。圖／GUCCI提供
全新問世的Jackie 1961系列在尺寸和色系上有了更豐富的選擇，包括中型、小型及迷你三種尺寸。圖／GUCCI提供
全新問世的Jackie 1961系列在尺寸和色系上有了更豐富的選擇，包括中型、小型及迷你三種尺寸。圖／GUCCI提供
Jackie 1961經典Logo中型肩背包，76,000元。圖／GUCCI提供
Jackie 1961經典Logo中型肩背包，76,000元。圖／GUCCI提供
Jackie 1961 迷你肩背包(淺紫)，58,800元。圖／GUCCI提供
Jackie 1961 迷你肩背包(淺紫)，58,800元。圖／GUCCI提供
Jackie 1961 小型肩背包(天藍)，67,000元。圖／GUCCI提供
Jackie 1961 小型肩背包(天藍)，67,000元。圖／GUCCI提供
全新問世的Jackie 1961系列在尺寸和色系上有了更豐富的選擇。圖／GUCCI提供、摘自IG
全新問世的Jackie 1961系列在尺寸和色系上有了更豐富的選擇。圖／GUCCI提供、摘自IG
IU也迷上Jackie 1961系列包款。圖／摘自IG
IU也迷上Jackie 1961系列包款。圖／摘自IG

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