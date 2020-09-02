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被IU緊抱懷裡 GUCCI「賈姬包」推3尺寸 迷你款超可愛！
在許多以時尚名人命名的包款當中，GUCCI的Jackie Bag「賈姬包」是非常具有代表性的單品之一。今年秋冬，創意總監Alessandro Michele再度把這個經典帶到我們眼前，並做了些許的設計調整打造Jackie 1961系列，用更符合現代穿搭的特質擄獲眾人心。
1961年首度登場的Jackie Bag，擁有圓弧外型搭配獨特的金色金屬開關，時尚品味備受推崇的美國前第一夫人賈桂琳甘迺迪(Jackie Kennedy) 經常被拍到挽著這款包出門，也因此讓包款有了「The Jackie」的別號。
多年來Jackie Bag經歷過多次變身，在材質、尺寸等部分都不斷變化，不過今年全新問世的Jackie 1961系列在尺寸和色系上有了更豐富的選擇，包括中型、小型及迷你三種尺寸，更強調俐落線條將焦點集中於獨特的活塞扣環及質感豐富的皮革上。除了有淡粉紅、天藍色、丁香紫等夢幻系的皮革款之外，也有綴上Web織帶條紋的GG Supreme帆布款，當然也少不了經典黑色。三尺寸都搭配可以調節長度的背帶，可肩背、斜跨背或當肩下包，其中迷你款大小就只有約兩個手掌大，也是這個經典包第一次以這種尺寸現身，非常精緻可愛。
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