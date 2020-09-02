被IU緊抱懷裡 GUCCI「賈姬包」推3尺寸 迷你款超可愛！

在許多以時尚名人命名的包款當中，GUCCI的Jackie Bag「賈姬包」是非常具有代表性的單品之一。今年秋冬，創意總監Alessandro Michele再度把這個經典帶到我們眼前，並做了些許的設計調整打造Jackie 1961系列，用更符合現代穿搭的特質擄獲眾人心。

1961年首度登場的Jackie Bag，擁有圓弧外型搭配獨特的金色金屬開關，時尚品味備受推崇的美國前第一夫人賈桂琳甘迺迪(Jackie Kennedy) 經常被拍到挽著這款包出門，也因此讓包款有了「The Jackie」的別號。