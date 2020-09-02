7-11「賣貨便」再升級！9月陸續新增線上支付、宅配到府

瞄準微電商經濟，7-ELEVEN推出一體到位的社群開店平台「賣貨便」，服務會員數近30萬人、交易人次近300萬、開設賣場數達150萬個，9月宣布金流、物流服務再升級，陸續新增2大功能，賣家最多需求的線上支付功能（含信用卡、ATM）將於9月中上旬上線；另於9月底攜手黑貓宅急便推出到店寄件、宅配到府功能，與黑貓宅急便合作推出的「宅轉店」服務即日起至9月30日推出免手續費活動，黑貓宅急便宅配包裹可依客人需求改到指定7-ELEVEN門市就近取件。

根據資策會產業情報研究所（MIC）今年最新公布的網友網購行為進行大調查，消費者喜好的支付方式前兩名分別為刷卡（75.7%）、超商貨到付款（46.8%），消費者喜好的取貨方式仍以超取（85.9%）、宅配（72.4%）為主，因此7-ELEVEN賣貨便9月陸續新增線上支付（含信用卡、ATM）與宅配到府服務，打造完整的社群開店平台。

為了加速微型創業者到店寄件的效率，7-ELEVEN優化包裹寄件流程，ibon便利生活站功能也同步升級，新增出貨包裹標籤列印軟、硬體於機台之中，寄件出貨時透過ibon確認寄件資料後，ibon機台可直接列印出標籤貼紙，標籤紙經過防水、防酒精、防熱、防塑化劑等多次測試，降低託運單資料模糊毀損的可能性，可直接黏貼於包裹上，減少放入寄件專用透明袋的步驟，寄件速度大幅提升7倍，目前已有近千家門市導入，預估至明年初將於全數門市導入。

7-ELEVEN賣貨便平台自2019年推出以來，服務邁入第17個月，交易件數已較去年倍數成長，解決微型創業者整理運送資訊、承擔匯款風險、負擔額外費用、彙整帳務訂單等4大困擾，加上賣貨便的賣家皆須加入OPEN POINT會員，提升買家購物安心感。