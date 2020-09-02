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華航9月起新增大阪福岡航線 後續增班規畫曝光
由於台灣防疫成效佳，日本昨天宣布，我國商務客下周可入境。中華航空說，九月起東北亞航線新增大阪、福岡以及名古屋等航點，其中東京成田與首爾仁川同步增加班次。長榮航空則說，因應各國邊境管制措施，做航班必要之增、減異動。
華航說，全球疫情期間，配合各國邊境限制及防疫政策，持續檢視旅運需求，九月起東北亞航線新增大阪、福岡以及名古屋等航點，其中東京成田與首爾仁川同步增加班次。
華航說，十月份起東南亞航線，包含曼谷、新加坡、檳城、吉隆坡、胡志明市、河內、馬尼拉、金邊及仰光等航點均增加航班；台北（桃園）往返雅加達提供每日一班載客服務。
至於北美航線，華航說包括洛杉磯、舊金山、溫哥華、紐約亦配合旅運需求部分航點規畫增班；歐洲航線則提供阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦等航點服務；大洋洲航線如雪梨、墨爾本、布里斯本及奧克蘭等與兩岸航線如香港、上海浦東、北京、廈門及成都等航點皆有客運航班飛航。
華航說，公司致力於提供旅客安全及健康的飛行服務，提醒旅客可透過華航官網及Mobile APP查詢航班資訊，輕鬆確認航班規劃後續行程，敬請多加利用。
長榮則說，疫情期間始終維持台灣飛往世界各主要城市的基本運能，提供旅客必要的空中交通服務；現階段仍遵循中央疫情指揮中心規範，以及因應各國邊境管制措施，做航班必要之增、減異動，最新航班異動資訊以及退改票規範，敬請旅客至長榮航空官網查詢。
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