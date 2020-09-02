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只要有迪士尼就給讚！維尼與米奇米妮童趣隨身

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
K.UNO小熊維尼瓷製珠寶盤，800元。圖／K.UNO提供
K.UNO小熊維尼瓷製珠寶盤，800元。圖／K.UNO提供

迪士尼的各種卡通角色陪伴全世界的孩子長大，即使已經成人，也很難抗拒充滿回憶的可愛角色。擁有迪士尼授權的日本珠寶品牌K.UNO，廣受喜愛的Disney Treasure系列推出以迪士尼明星為主題設計的夢幻飾品，而繼上一季深受歡迎的米奇米妮茶杯組後，此次推出全新的小熊維尼瓷製珠寶盤與雙人杯盤組，大大滿足維尼的粉絲。

小熊維尼瓷製珠寶盤採用天然蜂窩的六角形，搭配柔和色彩與邊緣環繞金線的裝飾讓人想起暖心的蜂蜜，可用來擺設心愛的珠寶裝飾室內空間，或是平常暫放珠寶。小熊維尼雙人杯盤組則有維尼與好友小豬在黃色花田嬉戲，與最喜歡的夥伴一同享受溫馨平靜的片刻，代表了暖心的下午茶時光。附有與雙人杯盤組的專用包裝盒。

而迪士尼的招牌扛壩子米奇米妮，本季則化身機器人，為Pandora Moments歡慶20週年。最新的Disney x Pandora珍藏版米奇與米妮，由 925純銀、Pandora Rose雙色金屬打造而成，手工紅色琺瑯塗層繪出米奇經典紅褲、米妮蝴蝶結與原點洋裝，身體的四肢還可以活動，俏皮又逗趣。

K.UNO小熊維尼瓷製珠寶盤，800元。圖／K.UNO提供
K.UNO小熊維尼瓷製珠寶盤，800元。圖／K.UNO提供
K.UNO小熊維尼瓷製雙人杯盤組，2000元。圖／K.UNO提供
K.UNO小熊維尼瓷製雙人杯盤組，2000元。圖／K.UNO提供
K.UNO小熊維尼瓷製雙人杯盤組，2000元。圖／K.UNO提供
K.UNO小熊維尼瓷製雙人杯盤組，2000元。圖／K.UNO提供
迪士尼相關商品深受歡迎，珠寶配件也不例外。圖／K.UNO、PANDORA提供
迪士尼相關商品深受歡迎，珠寶配件也不例外。圖／K.UNO、PANDORA提供
Disney x Pandora機器人米奇串飾，3,280元。圖／PANDORA提供
Disney x Pandora機器人米奇串飾，3,280元。圖／PANDORA提供
Disney x Pandora機器人米妮串飾，3,280元。圖／PANDORA提供
Disney x Pandora機器人米妮串飾，3,280元。圖／PANDORA提供

珠寶 迪士尼 小熊維尼

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