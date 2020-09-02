五連發！2020年保樂力加中秋禮盒搶市

又到了烈酒禮盒兵家必爭的中秋節旺季，全球領導性烈酒集團保樂力加，今年精銳盡出，一口氣推出五款中秋禮盒搶市；其中包括獨獻台灣的格蘭利威15年純正雪莉桶、以及國人相當喜愛的調和式威士忌百齡罈17年，皇家禮炮 21 年，與具備創新實驗精神的馬爹利藍淬燕，還有亞伯樂12年。

獨獻台灣的格蘭利威15年純正雪莉桶，臻選珍稀頂級西班牙Oloroso歐洲雪莉橡木桶，透過極高比例的初次雪莉桶，賦予酒液鮮明的深沉木質香氣，猶如撒上木質調的香氛一般。歷經15年歲月熟成，蛻變出令人驚喜的重雪莉新風貌，飽滿之中揉合了格蘭利威多層次花果香的本色，帶來猶如老酒般的豐富層次。

百齡罈17年蘇格蘭威士忌，在十年內七度稱霸「年度調和式威士忌冠軍」。威士忌教父 Jim Murray 對它的評價是：「無與倫比！冠軍當之無愧。」

百齡罈17年醇香順口，香甜果香中，帶著綿密細膩的辛香感，典雅而迷人。純飲外，更適合將柑橘或香草加水一同製成冰塊，適合搭配蘊含蜂蜜香甜口感的百齡罈17年蘇格蘭威士忌來飲用。

皇家禮炮今年中秋節攜手英國知名插畫藝術家 Mariana Rodrigues，以精品界流行的插畫風格打造中秋節禮盒「皇加禮炮21年威士忌花好月圓限量版」，盒身設計靈感來自於英國皇室花園、大自然的元素、與英國女王伊莉莎白二世最愛的柯基，以充滿英式幽默風格結合生動有趣的英國皇室元素，不只向品牌的皇室淵源致敬， 也為皇家禮炮增添現代時尚風格。

馬爹利藍淬燕是第一支把VSOP干邑使用波本桶進行二次熟成的法國干邑，柔順圓潤的口感中帶有蜜餞和李子的淡淡香氣，更以香草的微甜和波本桶的烤橡木味為其增色，口感無比滑順，具有圓潤及與眾不同的特質，突破了干邑的界限。

亞伯樂12年單一麥芽蘇格蘭威士忌新裝登台，瓶裝設計以創辦人之名籤封，盡收藝匠悉心之作。瓶身簡約瑩明，浮雕字體跟隨光影細緻閃耀，盡顯紅琥珀色酒液之光澤。酒液由首席釀酒師將珍稀的西班牙Oloroso雪莉桶與美國橡木桶酒液勾兌而成，小批量曠時熟成，能讓人飽嚐雪莉桶的果香味，一入口果香四溢，伴隨而來的煙燻口感，具有濃厚的巧克力、太妃糖、肉桂及薑味，每一口，皆能領略百年家傳匠藝的堅持，勾兌雙份醇順，令人傾心。

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