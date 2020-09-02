每個人都能珍藏的羅浮宮藝術品！diptyque奧索尼爾玫瑰

一提到全球知名的博物館，法國羅浮宮（Musée du Louvre）是許多人最想去的地方，但現在每個人都有機會，收藏羅浮宮的藝術品。法國知名當代藝術家Jean-Michel Othoniel創作6幅名為「羅浮宮玫瑰」的水墨畫作品，其中一幅作品，成為香氛品牌diptyque最新Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身創作，而Othoniel Rosa更與Jean-Michel Othoniel有著密切的關係。

喜愛花卉的Jean-Michel Othoniel，透過繪畫、雕塑等創作手法，演繹出他眼中的花卉神情，而因為一次在德拉克洛瓦博物館（Musée Delacroix）舉辦的花卉主題展上，一位玫瑰種植者邀請Jean-Michel Othoniel，選定一種新玫瑰品種，取名為「Rose Othoniel」，由藝術家選中的玫瑰，花瓣數量偏少，卻充滿生命力，也入選羅浮宮植物圖輯。

爾後，Jean-Michel Othoniel受邀為羅浮宮的「羅浮宮神奇植物誌」創作，他從一幅Marie de’ Medici與亨利四世的婚禮油畫中，發現一朵掉在地上的玫瑰，並成為創作的核心元素，2019年，在羅浮宮Puget庭院，Jean-Michel Othoniel展出6幅「羅浮宮玫瑰」，也成為永久藏品，其中一幅作品，成為diptyque的Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。