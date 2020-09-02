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每個人都能珍藏的羅浮宮藝術品！diptyque奧索尼爾玫瑰

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jean-Michel Othoniel的畫作，成為Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。圖／diptyque提供
Jean-Michel Othoniel的畫作，成為Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。圖／diptyque提供

一提到全球知名的博物館，法國羅浮宮（Musée du Louvre）是許多人最想去的地方，但現在每個人都有機會，收藏羅浮宮的藝術品。法國知名當代藝術家Jean-Michel Othoniel創作6幅名為「羅浮宮玫瑰」的水墨畫作品，其中一幅作品，成為香氛品牌diptyque最新Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身創作，而Othoniel Rosa更與Jean-Michel Othoniel有著密切的關係。

喜愛花卉的Jean-Michel Othoniel，透過繪畫、雕塑等創作手法，演繹出他眼中的花卉神情，而因為一次在德拉克洛瓦博物館（Musée Delacroix）舉辦的花卉主題展上，一位玫瑰種植者邀請Jean-Michel Othoniel，選定一種新玫瑰品種，取名為「Rose Othoniel」，由藝術家選中的玫瑰，花瓣數量偏少，卻充滿生命力，也入選羅浮宮植物圖輯。

爾後，Jean-Michel Othoniel受邀為羅浮宮的「羅浮宮神奇植物誌」創作，他從一幅Marie de’ Medici與亨利四世的婚禮油畫中，發現一朵掉在地上的玫瑰，並成為創作的核心元素，2019年，在羅浮宮Puget庭院，Jean-Michel Othoniel展出6幅「羅浮宮玫瑰」，也成為永久藏品，其中一幅作品，成為diptyque的Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。

因此，diptyque與Jean-Michel Othoniel攜手創造這瓶Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列，以帶有胡椒味的玫瑰香氛，傳達出卓爾不裙、簡約與新穎的風格，香氛中添加粉紅胡椒、黃葵籽、亞基戛納木、純淨廣藿香，充滿迷人的香料氣氛，岩蘭草的木香，帶出玫瑰花香，並加入最具識別度的馬達加斯加黑胡椒，全系列包括香氛蠟燭、淡香水，限量發行。

Jean-Michel Othoniel的畫作，成為Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。圖／diptyque提供
Jean-Michel Othoniel的畫作，成為Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。圖／diptyque提供
藝術家Jean-Michel Othoniel的畫作，成為Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。圖／diptyque提供
藝術家Jean-Michel Othoniel的畫作，成為Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。圖／diptyque提供
Jean-Michel Othoniel收藏在羅浮宮的畫作，成為Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。圖／diptyque提供
Jean-Michel Othoniel收藏在羅浮宮的畫作，成為Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。圖／diptyque提供
diptyque Othoniel Rosa 奧索尼爾玫瑰淡香水／100ml／5,300元。圖／diptyque提供
diptyque Othoniel Rosa 奧索尼爾玫瑰淡香水／100ml／5,300元。圖／diptyque提供
Jean-Michel Othoniel的畫作，成為Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。圖／diptyque提供
Jean-Michel Othoniel的畫作，成為Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。圖／diptyque提供
Jean-Michel Othoniel收藏在羅浮宮的畫作，成為Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。圖／diptyque提供
Jean-Michel Othoniel收藏在羅浮宮的畫作，成為Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。圖／diptyque提供
Jean-Michel Othoniel收藏在羅浮宮的畫作，成為Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。圖／diptyque提供
Jean-Michel Othoniel收藏在羅浮宮的畫作，成為Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。圖／diptyque提供
diptyque Othoniel Rosa 奧索尼爾玫瑰香氛蠟燭／190g／2,400元。圖／diptyque提供
diptyque Othoniel Rosa 奧索尼爾玫瑰香氛蠟燭／190g／2,400元。圖／diptyque提供

羅浮宮 法國 藝術家

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