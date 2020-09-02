每個人都能珍藏的羅浮宮藝術品！diptyque奧索尼爾玫瑰
一提到全球知名的博物館，法國羅浮宮（Musée du Louvre）是許多人最想去的地方，但現在每個人都有機會，收藏羅浮宮的藝術品。法國知名當代藝術家Jean-Michel Othoniel創作6幅名為「羅浮宮玫瑰」的水墨畫作品，其中一幅作品，成為香氛品牌diptyque最新Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身創作，而Othoniel Rosa更與Jean-Michel Othoniel有著密切的關係。
喜愛花卉的Jean-Michel Othoniel，透過繪畫、雕塑等創作手法，演繹出他眼中的花卉神情，而因為一次在德拉克洛瓦博物館（Musée Delacroix）舉辦的花卉主題展上，一位玫瑰種植者邀請Jean-Michel Othoniel，選定一種新玫瑰品種，取名為「Rose Othoniel」，由藝術家選中的玫瑰，花瓣數量偏少，卻充滿生命力，也入選羅浮宮植物圖輯。
爾後，Jean-Michel Othoniel受邀為羅浮宮的「羅浮宮神奇植物誌」創作，他從一幅Marie de’ Medici與亨利四世的婚禮油畫中，發現一朵掉在地上的玫瑰，並成為創作的核心元素，2019年，在羅浮宮Puget庭院，Jean-Michel Othoniel展出6幅「羅浮宮玫瑰」，也成為永久藏品，其中一幅作品，成為diptyque的Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列的瓶身。
因此，diptyque與Jean-Michel Othoniel攜手創造這瓶Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列，以帶有胡椒味的玫瑰香氛，傳達出卓爾不裙、簡約與新穎的風格，香氛中添加粉紅胡椒、黃葵籽、亞基戛納木、純淨廣藿香，充滿迷人的香料氣氛，岩蘭草的木香，帶出玫瑰花香，並加入最具識別度的馬達加斯加黑胡椒，全系列包括香氛蠟燭、淡香水，限量發行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言