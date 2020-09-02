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格蘭菲迪再現台灣精神 紅埔桃酒風味桶威士忌第三號

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
台中樹生酒莊首席釀酒師陳千浩博士（左）與格蘭菲迪台灣區品牌大使詹昌憲，是格蘭菲迪「台灣精神」系列重要催生者。圖／格蘭菲迪提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台中樹生酒莊首席釀酒師陳千浩博士（左）與格蘭菲迪台灣區品牌大使詹昌憲，是格蘭菲迪「台灣精神」系列重要催生者。圖／格蘭菲迪提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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台灣限定、全球限量286瓶的格蘭菲迪「台灣精神」最終章第三號作品紅埔桃酒風味桶威士忌，9月8日起開始預購，酒精濃度50.4%，每瓶建議售價新台幣45,000元。

格蘭菲迪自2018年推出「台灣精神第一號」埔桃酒風味桶單一麥芽威士忌、2019年「台灣精神第二號」紅埔桃酒風味桶威士忌，在眾多國際酒類競賽和臻品拍賣會上屢獲肯定；2020年再度以最終章「台灣精神第三號」紅埔桃酒風味桶威士忌，展現逆境中永不放棄的台灣精神。

「台灣精神」是首支將蘇格蘭單一麥芽威士忌，以台灣葡萄釀製而成的埔桃酒酒桶來過桶熟成的佳釀。格蘭菲迪「台灣精神」最終章第三號作品紅埔桃酒風味桶威士忌，在台灣黑后加烈葡萄酒的橡木桶中，注入使用26年的美國橡木桶威士忌，經過2年時間的等待釀製而成。

格蘭菲迪「台灣精神」系列作品的靈魂人物，除了大家所熟悉的：格蘭菲迪首席調酒師布萊恩．金斯曼（Brian Kinsman）、釀酒師陳千浩博士，和台灣區品牌大使詹昌憲，台中樹生酒莊莊主洪吉倍更是功不可沒。

樹生酒莊自1957年起始投入種植葡萄與釀酒事業，至今已超過半個多世紀；在政府的輔導下，洪吉倍的阿公洪樹生是第一批種植黑后與金香等外來葡萄品種的果農；超過半世紀所遇到的困難，從蟲害天災、家族成員們的意見相左、輿論反彈、經濟現實層面、政府政策，乃至於技術上的限制等等，直到今日，傳承四代一路上披荊斬棘、突破重重困難，堅守信念、深根種植，洪吉倍老農夫懷抱著感恩之心，以黑后葡萄釀造出的佳釀「埔桃酒」聞名世界獲得肯定，榮耀歸功於台灣這塊土地和文化。

格蘭菲迪「台灣精神」最終章—第三號作品紅埔桃酒風味桶威士忌，自9月8日起在台限量上市。圖／格蘭菲迪提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪「台灣精神」最終章—第三號作品紅埔桃酒風味桶威士忌，自9月8日起在台限量上市。圖／格蘭菲迪提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
左起為格蘭菲迪台灣區品牌大使詹昌憲、台中樹生酒莊首席釀酒師陳千浩博士，及格蘭父子行銷總監李正祜。圖／格蘭菲迪提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
左起為格蘭菲迪台灣區品牌大使詹昌憲、台中樹生酒莊首席釀酒師陳千浩博士，及格蘭父子行銷總監李正祜。圖／格蘭菲迪提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪「台灣精神」第三號作品紅埔桃酒風味桶威士忌，限量286瓶，酒精濃度50.4%，建議售價45,000元。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪「台灣精神」第三號作品紅埔桃酒風味桶威士忌，限量286瓶，酒精濃度50.4%，建議售價45,000元。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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