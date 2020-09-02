快訊

囚高雄少女羅嫌驚傳涉餵毒 蓋密室為躲服刑檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-11賣貨便金 物流服務新增線上支付、宅配功能

聯合報 / 記者林海/台北即時報導
7-ELEVEN賣貨便金、物流服務再升級！9月新增線上支付、宅配到府功能。業者提供
7-ELEVEN賣貨便金、物流服務再升級！9月新增線上支付、宅配到府功能。業者提供

電商經濟夯，統一超7-ELEVEN與時俱進、領先推出一體到位的社群開店平台「賣貨便」，金、物流服務將再升級，9月中旬增加賣家最多需求的線上支付功能，9月底也攜手黑貓宅急便，推出到店寄件、宅配到府功能。

統一超表示，2019年推出至今，賣貨便服務會員數近30萬人、交易人次近300萬、開設賣場數達150萬個，而為加速微型創業者到店寄件的效率，7-ELEVEN也優化包裹寄件流程，ibon便利生活站功能也同步升級。

統一超指出，新增出貨包裹標籤列印軟、硬體於機台之中，寄件出貨時透過ibon確認寄件資料後，ibon機台直接列印出標籤貼紙，可直接黏貼於包裹之上，減少放入寄件專用透明袋的步驟，寄件速度大幅提升7倍效能，優化寄件流程目前已有近千家門市導入，預估至明年初將於全數門市導入。

統一超也說，7-ELEVEN為了提供更多元、便利的寄取件服務，積極佈局開發賣家各種加值服務，如大量專車收件服務，以解決賣家自行搬運大量包裹到門市寄件的困擾，自2018年10月上線以來已服務超過969次，也掌握數位行動趨勢，提供OPENPOINT APP中的「我的包裹」功能鍵可追蹤、查詢貨態。

根據統計，台灣消費者喜好的支付方式前兩名分別為「刷卡（75.7%）」、「超商貨到付款（46.8%）」，針對消費者喜好的取貨方式，仍以「超取（85.9%）」與「宅配（72.4%）」為主，統一超指出，為符合消費期待、助微型創業者一臂之力，7-ELEVEN賣貨便9月陸續新增線上支付與宅配到府，服務更多類型賣家，打造完整的社群開店平台。

創業 電商

延伸閱讀

亞馬遜成立無人機隊 准了

3小時完售！宜蘭網購美食「奶酥人」開設實體店，現烤奶酥厚片、奶酥抹醬超銷魂

「藝FUN券2.0」超商8/31開放登記！7-11、萊爾富推優惠

嘉里大榮 四引擎熱轉

相關新聞

華航：10月起北美、東南亞及日韓航線增加載客航班

全球疫情期間，配合各國邊境限制及防疫政策，中華航空持續檢視旅運需求，9月起東北亞航線新增大阪、福岡以及名古屋等航點，其中...

格蘭菲迪再現台灣精神 紅埔桃酒風味桶威士忌第三號

台灣限定、全球限量286瓶的格蘭菲迪「台灣精神」最終章第三號作品紅埔桃酒風味桶威士忌，9月8日起開始預購，酒精濃度50....

7-11賣貨便金 物流服務新增線上支付、宅配功能

微電商經濟夯，統一超7-ELEVEN與時俱進、領先推出一體到位的社群開店平台「賣貨便」，金、物流服務將再升級，9月中旬增...

基本款再升級！H&M秋季女裝吹起簡約風 男裝融入街頭元素變潮了

又到了添購新行頭的季節，平價時尚品牌H&M針對女性推出了多款百搭又實穿的單品，同時反應了市場需求，首度推出Blank S...

燦坤南崁店9月4日將開幕 小米手環4加1元多1件 Switch萬元有找

最近桃園很熱鬧，除了IKEA、Xpark、新光影城，燦坤南崁店也將於9月4日以全新型態登場！開幕當天燦坤集團林技典董事長...

月見大阪燒珍珠堡、蓮霧蒟蒻！摩斯7新品接力登場

隨著中秋即將到來，摩斯漢堡於今秋新推出「月見大阪燒珍珠堡」以及「柚香胡麻豚燒珍珠堡」以及全新的早餐餐點，另外還有限店供應...

喝湯抽雙人機票！新加坡「匙碗湯」插旗北車

來自新加坡的連鎖湯品「匙碗湯」（The Soup Spoon），即日起進駐微風北車，開設在台第5間門市。此次匙碗湯微風北...

絲絨觸感預告秋冬季的降臨 DIOR籐格紋托特包好典雅

DIOR於今年2月發表的2020秋冬系列，在電子看板的場景之下顯得新潮，也以格紋、波點等作為當季主要視覺，更於時序入秋之...

憑發票打8折！王品「町食」開幕 17種定食＋飲料無限暢飲

王品集團自即日起推出全新品牌「町食就是定食」，以日系定食型態，推出柚香鹽烤松阪豚、清酒蒸龍虎班等17種不同的主餐選擇。為...

LEVI'S®聯手Google讓牛仔夾克變聰明 放音樂、導航和拍照通通都會

2017年時LEVI'S®就曾與Google跨界合作，推出採用Jacquard™技術的第一代智慧牛仔夾克，轟動市場。三年...

IKEA秋季限定 「豆漿霜淇淋」、「地瓜格格」9月開吃

IKEA秋季限定美食上市，IKEA瑞典美食小站推出「台灣味美食」，使用台灣在地食材的「豆漿霜淇淋」與「地瓜格格」9月起限...

蔡依林粉紅復古Look上身搭PUMA新鞋 網「今晚，我想來點芭比粉的Jolin」

天后蔡依林Jolin的新造型，再度讓粉絲驚艷，全套粉紅色工裝搭配了復古大捲髮和PUMA新鞋，連她自己都說「粉到不能自己」...

熱門新聞

雙颱共舞！海神颱風生成 氣象局：周末最靠近恐變中颱

顏色超夢幻！萊爾富9/2限量開賣3萬盒「夜霓紫」醫療口罩

獨／百種食材+A4和牛吃到飽！日本「上村牧場」首登台

整理包／9月1日起多項新制上路！ 租屋電費上限、機車汰舊換新補助都有變動

路安大執法 首日開出7400張罰單 國庫進帳逾1100萬

蒜價漲到快看不見天花板！餐廳業者、小吃店不敢下手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。