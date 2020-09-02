7-11賣貨便金 物流服務新增線上支付、宅配功能

微電商經濟夯，統一超7-ELEVEN與時俱進、領先推出一體到位的社群開店平台「賣貨便」，金、物流服務將再升級，9月中旬增加賣家最多需求的線上支付功能，9月底也攜手黑貓宅急便，推出到店寄件、宅配到府功能。

統一超表示，2019年推出至今，賣貨便服務會員數近30萬人、交易人次近300萬、開設賣場數達150萬個，而為加速微型創業者到店寄件的效率，7-ELEVEN也優化包裹寄件流程，ibon便利生活站功能也同步升級。

統一超指出，新增出貨包裹標籤列印軟、硬體於機台之中，寄件出貨時透過ibon確認寄件資料後，ibon機台直接列印出標籤貼紙，可直接黏貼於包裹之上，減少放入寄件專用透明袋的步驟，寄件速度大幅提升7倍效能，優化寄件流程目前已有近千家門市導入，預估至明年初將於全數門市導入。

統一超也說，7-ELEVEN為了提供更多元、便利的寄取件服務，積極佈局開發賣家各種加值服務，如大量專車收件服務，以解決賣家自行搬運大量包裹到門市寄件的困擾，自2018年10月上線以來已服務超過969次，也掌握數位行動趨勢，提供OPENPOINT APP中的「我的包裹」功能鍵可追蹤、查詢貨態。

根據統計，台灣消費者喜好的支付方式前兩名分別為「刷卡（75.7%）」、「超商貨到付款（46.8%）」，針對消費者喜好的取貨方式，仍以「超取（85.9%）」與「宅配（72.4%）」為主，統一超指出，為符合消費期待、助微型創業者一臂之力，7-ELEVEN賣貨便9月陸續新增線上支付與宅配到府，服務更多類型賣家，打造完整的社群開店平台。