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燦坤南崁店9月4日將開幕 小米手環4加1元多1件 Switch萬元有找

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
9月4日至6日，每日上午10點推出現貨30台Switch主機，會員價9,780元。圖／燦坤提供
9月4日至6日，每日上午10點推出現貨30台Switch主機，會員價9,780元。圖／燦坤提供

最近桃園很熱鬧，除了IKEA、Xpark、新光影城，燦坤南崁店也將於9月4日以全新型態登場！開幕當天燦坤集團林技典董事長也會現身分享全新型態的燦坤將如何帶來不一樣的Lifestyle。

燦坤南崁店搶先預告將於開幕期間一連3天推出開幕慶活動，包含限量排隊商品、每日秒殺勁爆商品、限時限量滿額禮以及豪華家電好禮抽活動。9月4日至6日，每日上午10點，現貨30台Switch主機，會員價9,780元準時開搶，再送H9玻璃高透滿版螢幕保護貼；9月5日Switch健身環大冒險中文版，現貨20組，會原價2,550元讓你直接帶回家。蘋果全館指定商品滿萬再折千，每日限量3台MaceBook Pro只要24,900元，果粉千萬別錯過。另外還有包含PHILIPS美食享樂會、SAMSUNG電視體驗會、FLUX雷雕體驗送客製化名片夾、羅技賽車電競體驗會等消費者體驗活動，有吃有玩還有拿，都在燦坤南崁店。

9月4日開幕當日同步推出限量排隊商品，下午3點推出小米手環4加1元多1件，限量100名，無論是游泳衝浪、跑步、健走還是戰繩、甚至是騎行，都有不同的功能可以進行記錄與監測身體數值，同時，也能記錄自己的睡眠狀況與跟蹤分析，幫助自己調整睡眠習慣。搭配小米運動App還有眾多塑型、減脂等運動課程，讓活力提升更滿分。開幕首日下午5點則推出YEELIGHT易來充電感應夜燈加5元多1件，限量50名，可以懸掛於任何需要照明的位置。

9月4日當日限量排隊商品，下午3點推出小米手環4加1元多1件，限量100名。圖／燦坤提供
9月4日當日限量排隊商品，下午3點推出小米手環4加1元多1件，限量100名。圖／燦坤提供

睡眠 健身

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