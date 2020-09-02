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基本款再升級！H&M秋季女裝吹起簡約風 男裝融入街頭元素變潮了

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
H&M反應了市場需求，首度推出Blank Staples系列男裝，融入街頭元素，讓整體風格變潮！圖／H&M提供
H&M反應了市場需求，首度推出Blank Staples系列男裝，融入街頭元素，讓整體風格變潮！圖／H&M提供

又到了添購新行頭的季節，平價時尚品牌H&M針對女性推出了多款百搭又實穿的單品，同時反應了市場需求，首度推出Blank Staples系列，融入街頭元素，讓整體風格變潮！

H&M秋季女裝系列以清爽的藍白、柔和的大地色調為主，囊括輕盈材質的西裝外套、針織罩衫、斜肩薄上衣、襯衫與牛仔褲，在初秋呈現清新的都會質感。同時，融合正式與休閒氛圍，適合各式場合，能展現優雅也能放鬆的彈性設計，是品牌本季的特別用心，期望這個時期為消費者帶來清新面貌。像是在套裝中加入T恤單品表現率性感，或者以牛仔褲混搭襯衫，在俐落中又展現柔和，打破刻板規定，隨時都能呈現嶄新風格，H&M期待每一位女性都能在搭配中，找到樂趣與自信。

全新的Blank Staples系列，這是一次對基本款式的全面升級。圖／H&M提供
全新的Blank Staples系列，這是一次對基本款式的全面升級。圖／H&M提供

另外，H&M不獨厚女性消費者，也為了男性準備了全新的Blank Staples系列，這是一次對基本款式的全面升級，採用乾爽的厚磅棉面料製成，符合當前潮流穿搭，因此曝光後就引起關注。這系列有別以往，注重剪裁細節，如Oversized落肩設計、寬鬆版型運動褲及寬度適中領口羅紋，並採用煙草棕色、米白色及黑色等流行色彩來設計。以質感與設計感兼具的街頭單品為男性風格創造更多可能，無論是通勤還是休閒，簡約特色都能適應多種場合需求。

秋季女裝系列針織外套699元。圖／H&M提供
秋季女裝系列針織外套699元。圖／H&M提供

秋季女裝系列牛仔外套1,499元。圖／H&M提供
秋季女裝系列牛仔外套1,499元。圖／H&M提供

Blank Staples系列T恤499元。圖／H&M提供
Blank Staples系列T恤499元。圖／H&M提供

Blank Staples系列上衣999元。圖／H&M提供
Blank Staples系列上衣999元。圖／H&M提供

Blank Staples系列連帽上衣1,299元。圖／H&M提供
Blank Staples系列連帽上衣1,299元。圖／H&M提供

Blank Staples系列棉質長褲999元。圖／H&M提供
Blank Staples系列棉質長褲999元。圖／H&M提供

秋季女裝系列長袖上衣699元。圖／H&M提供
秋季女裝系列長袖上衣699元。圖／H&M提供

秋季女裝系列西裝外套1,499元。圖／H&M提供
秋季女裝系列西裝外套1,499元。圖／H&M提供

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