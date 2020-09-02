中秋送禮飄茶香 貓小姐Ms.Cat X TOAST X 不二堂首次聯名

聯合數位文創旗下貓系圖文作家貓小姐Ms.Cat，首次聯名推出中秋禮盒，有別於傳統糕餅類的中秋禮盒內裝，首次與台灣知名茶具設計品牌TOAST、為推廣當代台灣茶不斷推陳出新的不二堂，共同聯名合作，以茶為題，在月圓人團圓的中秋佳節，推出兩款重磅禮盒，結合貓小姐Ms.Cat筆下萌翻天的貓咪，送禮自用兩相宜。

貓小姐Ms.Cat筆下的慵懶貓咪，攀上TOAST銷售排行榜常勝軍的SCENE隨身玻璃茶瓶、恣意睡在玻璃瓶身上，透過光線折射與茶湯色澤，展現多元風貌，套上矽膠隔熱套，從小窗窺視沉睡中的貓咪，搭配不二堂香甜醇厚的台灣紅烏龍，迎接夏夜漸離、秋夜初訪的浪漫時分，喝一杯沁心涼意的紅烏龍冷泡茶，一起沉浸於貓咪身下的琥珀色茶湯之中。

品茗也聞茶香，TOAST發揮多年在香氣領域的專長，與不二堂聯名推出茶香氛禮盒。特製的貓小姐Ms.Cat LUFT擴香器中，躲著貓掌造型的擴香片，在肉球間滴放飄茶香的精油，滿足貓奴們時時想吸「貓掌」的慾望。

隨盒附上貓小姐Ms.Cat茶精油 – 檸檬紅茶精油，將天生不含精油的茶分析出香氣分子，再從現有的植物精油中找出具備相同香氣分子的植物，包含玫瑰草、佛手柑、甜馬鬱蘭等，組成100%天然的茶香氛，搭配不二堂經典的金萱烏龍茶包，深吸一口柑檸茶香、飲一口金萱烏龍茶包，彷佛置身在街角的花店裡飲茶小憩，讓這個秋天有貓有茶飄香茶，撫慰每日辛勞疲憊的靈魂，為這秋節帶來不一樣的浪漫氣息。

TOAST X 不二堂 X 貓小姐Ms.Cat冷泡茶禮、TOAST X 不二堂 X 貓小姐Ms.Cat香氛茶禮，博客來即日起開始預購。更多最新消息請上「 貓小姐Ms.Cat 」Facebook粉絲專頁。

TOAST X 不二堂 X 貓小姐Ms.Cat冷泡茶禮。圖／TOAST、聯合數位文創提供