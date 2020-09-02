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韓國品牌霸氣宣布眼彩盤全面降價 後疫情彩妝戰開打！

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
韓國美妝品牌ETUDE首度在台調降九色眼彩盤價格，就連9月1日甫上市的「夢遊沙漠城堡眼彩盤」也搭上降價列車。 圖／ETUDE提供
韓國美妝品牌ETUDE首度在台調降九色眼彩盤價格，就連9月1日甫上市的「夢遊沙漠城堡眼彩盤」也搭上降價列車。 圖／ETUDE提供

戴口罩已成了生活的新常態，「眼妝」無疑是需求量最大的彩妝品，而有著高CP值的眼彩盤近來更成美妝消費市場的新寵兒，韓國彩妝品牌ETUDE更直接霸氣宣布自9月起展開全台首次的九色眼彩盤全面降價計畫，售價自950元調降至790元，降幅約83折。

面對今年的疫情年，以及接下來的後疫情生活，ETUDE表示，希望此舉的回饋，能夠讓消費者感受到ETUDE對市場的用心，營造一個更加歡愉的購物體驗。

ETUDE觀察，自九色眼彩盤上市後就成為眼彩系列的新寵，帶起每月平均千盤的銷售佳績，此次首度在台調降九色眼彩盤價格，就連9月1日甫上市的「夢遊沙漠城堡眼彩盤」也搭上降價列車。此款眼彩盤擁有實用的大地色系，並兼具三種質地特色，霧面、珠光、亮片，隨意的兩色混搭便能成為最吸睛的日常配搭。

此外，同是韓國彩妝品牌的CLIO珂莉奧也在近日推出「稜鏡寶石八色眼影盤」新品，採EC通路限定，眼影質地晶透，八色皆有如寶石般獨特的立體雕刻圖案，且一盤含有霧面、虹光、珠光、果凍亮片四種質地，可自由混搭疊擦，稜角切割造型的夾心上蓋設計，也是另一大亮點。

疫情 韓國

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