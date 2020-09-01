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喝湯抽雙人機票！新加坡「匙碗湯」插旗北車

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
以肉骨茶為設計基礎的「新加坡胡椒風味排骨湯」，每碗250元。記者陳睿中／攝影
以肉骨茶為設計基礎的「新加坡胡椒風味排骨湯」，每碗250元。記者陳睿中／攝影

來自新加坡的連鎖湯品「匙碗湯」（The Soup Spoon），即日起進駐微風北車，開設在台第5間門市。此次匙碗湯微風北車店以旗艦店型態，於店內首度導入「自助點餐機」，並且連續推出5波開幕慶祝活動，用餐者還有機會獲得新加坡來回機票

已經有18年歷史的「匙碗湯」，匯聚有世界各國不同的特色湯品，讓喜愛喝湯、輕食的民眾，能夠有不同的用餐選擇。目前匙碗湯在新加坡共有27間分店，並且於2019年年底首度登台，目前共設有大直、新莊、台北101、京站等不同分店。

匙碗湯目前店內供應有9款常態性湯品，包括東京雞肉燉湯、香滑奶油蘑菇湯、匈牙利燉牛肉湯、波士頓風格蛤蜊巧達等選擇，每碗售價140～250元不等，亦可加價搭配穀物飯、沙拉、漢堡等不同餐點，增添用餐的飽足感。至9月30日前，店內還有新加坡叻沙雞肉湯、新加坡胡椒風味排骨湯等期間限定的獅城經典套餐產品，搭配指定主食與飲呠，每套279元。

為慶祝新店開幕，至9月3日前，購買大碗湯品套餐，即贈送「中碗湯品兌換券」（每日限30名）；購買外帶即時湯包，滿300元即贈「經典木湯匙」（每日限50支）。9月4日至6日期間，於店內體驗「壓力檢測秤重背包」活動，即贈送香滑奶油蘑菇濃湯一碗，每日限100碗。

另外，匙碗湯也與新加坡旅遊局合作，至9月30日前，凡購買獅城經典套餐或紅黑雙醬組合包，即可獲得「春一枝聯名抽獎冰棒」，有機會抽中新加坡來回雙人機票、新加坡特色伴手禮、湯品兌換券等不同商品。

購買獅城經典套餐，可獲得「春一枝聯名抽獎冰棒」，有機會抽中新加坡來回雙人機票。記者陳睿中／攝影
購買獅城經典套餐，可獲得「春一枝聯名抽獎冰棒」，有機會抽中新加坡來回雙人機票。記者陳睿中／攝影
匙碗湯微風北車店首度導入「自助點餐機」。記者陳睿中／攝影
匙碗湯微風北車店首度導入「自助點餐機」。記者陳睿中／攝影
添加有通心粉、馬鈴薯與多種蔬菜的「新加坡叻沙風味雞湯」，單點價250元。記者陳睿中／攝影
添加有通心粉、馬鈴薯與多種蔬菜的「新加坡叻沙風味雞湯」，單點價250元。記者陳睿中／攝影
冷燻鮭魚漢堡包，單點100元。記者陳睿中／攝影
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新加坡 微風 機票

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