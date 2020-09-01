【2020周年慶】雪花秀端101限定包裝 買1送7下殺65折

2020年百貨周年慶即將起跑，最多人期待的就是美妝保養品的特惠組，加上疫情關係，今年美妝保養品界的優惠，可說是值得期待。

韓系保養品雪花秀今年周慶特惠曝光，最受矚目是明星商品潤燥養膚精華，推出101限定版，結合煙火、摩天輪、天燈元素打造出特別包裝元素，潤燥養膚精華在台灣上市以來，銷售數量疊起來超過30座台北101，限定包裝版全台限定2,000組。

搭配著限定包裝的潤燥養膚精華加大組，含有潤燥養膚精華120ml，直接送7樣商品，包括滋陰生人蔘煥顏露15ml、滋陰生人蔘活膚乳15ml、滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露5ml、滋陰生人蔘修護霜EX5ml（滋潤型）、山茶根極潤修護面膜35ml、臻雪丹御赤松賦活面膜2ml共2瓶，下殺65折特價4,680元。

雪花秀向來專注在人蔘的菁華萃取，抗老首推滋陰生人蔘系列，今年針對指定百貨，推出獨家的滋陰生人蔘微導精露禮盒組，下殺63折，內含正貨滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露50ml，特價5,980元。

以千年赤松為主要精粹的頂級抗老臻雪丹御赤松賦活系列，直接端出6折特惠組，含有兩瓶正貨，包括臻雪丹御赤松賦活水、賦活乳，加送加送4項小物，特價7,660元。

針對近期口罩肌，清潔相對重要，雪花秀也有卸妝、清潔洗顏品的加大版，包括淨透保濕潔顏油加大組，下殺61折，含有淨透保濕潔顏油400ml，另一特惠組則搭配淨透保濕潔顏泡沫400ml。

雪花秀的愛用者，私下最推的是雪御活顏系列，以梅花為主，持續使用能穩定肌膚狀況，不分季節均能使用，推出雪御活顏精萃組，特惠67折，含有正貨雪御活顏精萃50ml。

雪花秀的氣墊粉餅也是貴婦最愛，上妝兼具保養效果，推薦臻顏逆齡氣墊組，特惠65折含有臻顏逆齡氣墊粉霜15g*2（色號任選、正貨）。