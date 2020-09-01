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睡好覺超重要！賈永婕愛上DeRUCCI慕思、TRECA Paris
睡眠，是每個人都需要重視的事情，良好的睡眠品質能讓生活、健康都變得更好，但要睡一個好覺，搭配使用優質舒適的寢具是最重要的，亞洲知名的寢具品牌DeRUCCI慕思，以私人定製與智能調節，讓每個人都能找到適合睡眠的床墊，而台灣慕思更代理法國頂級寢具TRECA Paris進駐台灣，雙品牌同時進駐紐約家具設計中心內湖館，邀來女神賈永婕出席，分享自己的挑選床墊經驗。
身為人妻、人母的賈永婕，最重視家人的睡眠品質，特別重視寢具挑選，她透露自己與姐妹淘都愛TRECA Paris的法式優雅設計，結合法國工法與典雅設計，從前法國總統席哈克、俄羅斯總統普丁、德國總理梅克爾、英國皇室喬治小王子及巨星安潔莉娜裘莉等，都是TRECA Paris的愛用者。
DeRUCCI慕思提出的TS健康睡眠系統，賈永婕也跟老公親身體驗，運用智能調節人體體型結構，搭配科技找出壓力點，能為每個人量身訂製寢具，並以太空樹脂球作為床墊原料，讓賈永婕睡過後，提升睡眠品質，還加碼訂了一套DeRUCCI慕思送給公婆。
為讓大家親身體驗訂製床墊、法式寢具的魅力，TRECA Paris與DeRUCCI慕思，分別進駐紐約家具設計中心內湖館的1樓與3樓，日前也進駐新莊宏匯廣場6樓，開幕慶指定時間內消費8折起。開幕適逢9月3日軍人節，只要三軍將士持相關證件，9月底前可享指定床墊65折，搭配國泰世華信用卡享有12期零利率。
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