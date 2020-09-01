絲絨觸感預告秋冬季的降臨 DIOR籐格紋托特包好典雅

DIOR於今年2月發表的2020秋冬系列，在電子看板的場景之下顯得新潮，也以格紋、波點等作為當季主要視覺，更於時序入秋之時，推出以絲絨材質為主題的單品，也在熟悉的Oblique經典圖紋之外，加入籐格紋設計，而毛茸茸的溫柔膚觸更點題季節感。

絲絨的細緻柔軟與奢華表現，為創意總監Maria Grazia Chiuri設計的2020秋冬時裝系列增色，包括標誌性的籐格紋、Oblique斜紋都以深藍、酒紅和棕色絲絨布料帶來煥然一新的觸覺與視覺，運用在經典Lady Dior提包、Book托特包、Saddle馬鞍包、DiorCamp郵差包等手袋以及寬背帶、漁夫帽等，其中的Lady Dior、托特包及馬鞍包也適用於ABCDior個人化的訂製服務。