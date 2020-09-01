憑發票打8折！王品「町食」開幕 17種定食＋飲料無限暢飲

王品集團自即日起推出全新品牌「町食就是定食」，以日系定食型態，推出柚香鹽烤松阪豚、清酒蒸龍虎班等17種不同的主餐選擇。為慶祝新店開幕，即日起至9月30日期間，姓名中有「田、丁、定、食」等字或同音字，可享第二客6折的優惠。另外持其他4間指定日系定食品牌的發票，也可享8折優惠。

「町食就是定食」乃是王品繼藝奇、陶板屋、品田牧場後的第4個日系品牌，首間店坐落於捷運國父紀念館站旁，共設有62席座位，以淺色色調建構起店內空間。另外在入口處，還設有日式的「祈福搖鈴」，民眾可以投下5元香油錢，以日式的參拜儀式來祈福祝願，而香油錢也會全數捐贈給安得烈慈善基金會，藉此幫助孩童。

菜單部份，店內供應有定食、鍋物、丼飯等3大類型主餐，合計共有17款，套餐除主菜外，也搭配有漬物、小菜、越光米飯、味噌湯、茶碗蒸與甜品，合計共有7品。其中「柚香鹽烤松阪豚」，選用豬頸肉作為主角，以文字爐加熱上桌，並配上特製柚香椒鹽粉增添滋味，每套350元。「北海道石狩鍋」則是以鮭魚及多種海味食材，配上味噌高湯登場，每套350元。

除此之外，還有明太子起司豬排、勝利豬排御丼、清酒蒸龍虎班、蔥鹽香烤雞腿排等等不同主餐。亦有起司可樂餅、章魚燒小丸子、吻仔魚豆腐沙拉等單點配餐。用餐者除了可以免費享「飲料自助吧」無限暢飲之外，也可加價購買可爾必思、飲料等飲品。

為慶祝新店開幕，即日起至9月30日期間，姓名中有「田、丁、定、食」等字或同音字，可享第二客6折的優惠。另外持大戶屋、彌生軒、定食8、勝博殿等4間日系定食品牌的發票，也可享8折優惠。

【町食就是定食】 地址：台北市大安區光復南路240巷9號1樓 電話：02-2711-0035