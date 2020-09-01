快訊

【2020美國大選】若川普勝選但輸掉普選票 恐成準內戰最糟情況

眷村男孩造飛機：華錫鈞，從U-2飛官到IDF之父

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LEVI'S®聯手Google讓牛仔夾克變聰明 放音樂、導航和拍照通通都會

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
LEVI'S®與Google再度合作推出第二代智慧夾克，除全面性技術升級，更一次推出男、女款，落實結合科技與時尚的精神。圖／LEVI'S®提供
LEVI'S®與Google再度合作推出第二代智慧夾克，除全面性技術升級，更一次推出男、女款，落實結合科技與時尚的精神。圖／LEVI'S®提供

2017年時LEVI'S®就曾與Google跨界合作，推出採用Jacquard™技術的第一代智慧牛仔夾克，轟動市場。三年後雙品牌再度合作推出第二代智慧夾克，除全面性技術升級、透過4種簡單手勢設定19種功能之外，更一次推出男、女款，落實結合科技與時尚的精神。

相較於第一代產品，LEVI'S®第二代智能牛仔夾克全面升級內建的Jacquard™智慧科技和軟體，打破消費者對於生活的想像；織於袖口的智慧Jacquard™元件體積縮減，還能透過4種簡易的手勢讓消費者隨時控制手機，操控7大類應用，多達19種功能，並將會不定期加入新功能，讓實用性與時俱進。只要與對應的APP連結後，智能牛仔夾克就能操控包括音樂播放與暫停、拍照、導航和追蹤等功能。值得一提的是，這也是品牌首次推出女款夾克，並提供了羔羊毛Sherpa毛領的設計，讓科技與時尚更緊密結合。

織於袖口的智慧Jacquard™元件體積縮減，還能透過4種簡易的手勢讓消費者隨時控制手機。圖／LEVI'S®提供
織於袖口的智慧Jacquard™元件體積縮減，還能透過4種簡易的手勢讓消費者隨時控制手機。圖／LEVI'S®提供

Edwin則在9月推出「牛仔控」必收藏的第四代MED迦績褲大師限定系列，首次推出黑、藍丹寧，為了強調視覺對比，採用困難的水洗後印刷，打結的工法呼應系列整體設計感。全面更新JERSEYS的經典袋花，以手工縫製或綑綁的水洗處理，增添復古洗痕的層次新面相，以藍與白的元素，仿舊洗鍊的工法，傳遞職人態度。除了褲款的設計與工法的突破，Edwin再引入新布料，使用號稱「會呼吸的竹纖維」來當作面料素材，具有除臭、透氣、抗紫外線與環保的優點，並首次運用於上衣系列款式，同樣讓人注目。

第二代男款智慧羔羊毛Sherpa牛仔夾克6,990元。圖／LEVI'S®提供
第二代男款智慧羔羊毛Sherpa牛仔夾克6,990元。圖／LEVI'S®提供

第二代女款智慧羔羊毛Sherpa牛仔夾克6,590元。圖／LEVI'S®提供
第二代女款智慧羔羊毛Sherpa牛仔夾克6,590元。圖／LEVI'S®提供

第二代女款智慧牛仔夾克5,490元。圖／LEVI'S®提供
第二代女款智慧牛仔夾克5,490元。圖／LEVI'S®提供

第二代男款智慧牛仔夾克5,990元。圖／LEVI'S®提供
第二代男款智慧牛仔夾克5,990元。圖／LEVI'S®提供

Edwin MED 4黑藍丹寧迦績褲3,690元。圖／Edwin提供
Edwin MED 4黑藍丹寧迦績褲3,690元。圖／Edwin提供

品牌

延伸閱讀

Google與Facebook合建海底電纜取消連接香港 改連台灣與菲律賓

Google 9月3日辦智慧台灣活動

臉書、Google海底電纜計畫轉彎 只連台菲不連香港

Google廣告超了解你！網友一看設定崩潰「連我窮都知道」

相關新聞

絲絨觸感預告秋冬季的降臨 DIOR籐格紋托特包好典雅

DIOR於今年2月發表的2020秋冬系列，在電子看板的場景之下顯得新潮，也以格紋、波點等作為當季主要視覺，更於時序入秋之...

憑發票打8折！王品「町食」開幕 17種定食＋飲料無限暢飲

王品集團自即日起推出全新品牌「町食就是定食」，以日系定食型態，推出柚香鹽烤松阪豚、清酒蒸龍虎班等17種不同的主餐選擇。為...

LEVI'S®聯手Google讓牛仔夾克變聰明 放音樂、導航和拍照通通都會

2017年時LEVI'S®就曾與Google跨界合作，推出採用Jacquard™技術的第一代智慧牛仔夾克，轟動市場。三年...

IKEA秋季限定 「豆漿霜淇淋」、「地瓜格格」9月開吃

IKEA秋季限定美食上市，IKEA瑞典美食小站推出「台灣味美食」，使用台灣在地食材的「豆漿霜淇淋」與「地瓜格格」9月起限...

蔡依林粉紅復古Look上身搭PUMA新鞋 網「今晚，我想來點芭比粉的Jolin」

天后蔡依林Jolin的新造型，再度讓粉絲驚艷，全套粉紅色工裝搭配了復古大捲髮和PUMA新鞋，連她自己都說「粉到不能自己」...

強吸本地客 台北101周年慶首推所有信用卡全館5千送5百

台灣將迎來後疫情時代第一場周年慶，為回補今年上半年受疫情衝擊，以及暫時無法恢復常軌的觀光客流失業績，強吸「本地客」將是百...

NBA球星八村壘操刀G-Shock聯名表 姓氏、球衣號碼都成設計元素

G-Shock再次推出聯名表，不同的是此次找來了NBA華盛頓巫師隊現役球員八村壘合作，並由他操刀新表的設計，於是包括了他...

蝦皮購物「99超級購物節」7款遊戲豪送千萬獎勵

蝦皮購物除了不斷推出優惠檔期與各式好康，更藉由簡單易上手的遊戲增加用戶黏著度，今年「99超級購物節」自8月24日暖身起跑...

獨／百種食材+A4和牛吃到飽！日本「上村牧場」首登台

準備好大吃日本和牛了嗎？來自日本的燒肉店「上村牧場」即將於11月11日首度登台，進駐微風台北車站，並將於11月7日開始試...

U值媒／你所看的，真的是你想看的文章嗎？

有時候看些網路的文章，或是他人的臉書動態發表一些言論，許多人在看了之後，可能會覺得對方講得深得我心，或是不以為意，覺得他到底在講什麼？有許多的文章底下，會有因為意見不同的人開始留言，措辭就有點不當，那寫文的人和留言的人爭執起來的情況也常見。難免在想：同樣一篇文章，寫的人跟看的人到底是不是看到同樣的立場、 觀點？

顏色超夢幻！萊爾富9/2限量開賣3萬盒「夜霓紫」醫療口罩

萊爾富的限量炫彩口罩又來了！萊爾富再度與萊禮生醫合作推出限量30,000盒的「夜霓紫」醫療口罩，將於9月2日晚上7點準時...

OOOOOHH~！《玩具總動員》「三眼怪」造型手工曲奇來了

今年適逢《玩具總動員》25周年，BAC趁勢結合片中超人氣角色三眼怪，推出限定「探險披薩星球─三眼怪造型手工曲奇」禮盒。復...

熱門新聞

疫情衝擊！傳H&M台北站前店11月底收攤 業者回應了

整理包／9月1日起多項新制上路！ 租屋電費上限、機車汰舊換新補助都有變動

梅莎颱風登今年風王恐成強颱 北北基桃大雨特報

台南驚見雪山奇景 氣象局：跟颱風有關

安倍被潰瘍性大腸炎折磨50年 病患「日跑廁所30次」抱馬桶才有安全感

孫芸芸在竹子湖的偽出國森林度假風 荒山野嶺也要下衣失蹤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。