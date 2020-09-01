LEVI'S®聯手Google讓牛仔夾克變聰明 放音樂、導航和拍照通通都會

2017年時LEVI'S®就曾與Google跨界合作，推出採用Jacquard™技術的第一代智慧牛仔夾克，轟動市場。三年後雙品牌再度合作推出第二代智慧夾克，除全面性技術升級、透過4種簡單手勢設定19種功能之外，更一次推出男、女款，落實結合科技與時尚的精神。

相較於第一代產品，LEVI'S®第二代智能牛仔夾克全面升級內建的Jacquard™智慧科技和軟體，打破消費者對於生活的想像；織於袖口的智慧Jacquard™元件體積縮減，還能透過4種簡易的手勢讓消費者隨時控制手機，操控7大類應用，多達19種功能，並將會不定期加入新功能，讓實用性與時俱進。只要與對應的APP連結後，智能牛仔夾克就能操控包括音樂播放與暫停、拍照、導航和追蹤等功能。值得一提的是，這也是品牌首次推出女款夾克，並提供了羔羊毛Sherpa毛領的設計，讓科技與時尚更緊密結合。

織於袖口的智慧Jacquard™元件體積縮減，還能透過4種簡易的手勢讓消費者隨時控制手機。圖／LEVI'S®提供

Edwin則在9月推出「牛仔控」必收藏的第四代MED迦績褲大師限定系列，首次推出黑、藍丹寧，為了強調視覺對比，採用困難的水洗後印刷，打結的工法呼應系列整體設計感。全面更新JERSEYS的經典袋花，以手工縫製或綑綁的水洗處理，增添復古洗痕的層次新面相，以藍與白的元素，仿舊洗鍊的工法，傳遞職人態度。除了褲款的設計與工法的突破，Edwin再引入新布料，使用號稱「會呼吸的竹纖維」來當作面料素材，具有除臭、透氣、抗紫外線與環保的優點，並首次運用於上衣系列款式，同樣讓人注目。

第二代男款智慧羔羊毛Sherpa牛仔夾克6,990元。圖／LEVI'S®提供

第二代女款智慧羔羊毛Sherpa牛仔夾克6,590元。圖／LEVI'S®提供

第二代女款智慧牛仔夾克5,490元。圖／LEVI'S®提供

第二代男款智慧牛仔夾克5,990元。圖／LEVI'S®提供