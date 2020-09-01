混血帥弟伊萊到宏匯廣場「放電」最愛這一味

位於新莊副都心，主打新北最大百貨的宏匯廣場，以館內外共擁3千坪親子娛樂空間為號召，加上館內擁有76家餐飲美食品牌，自7月31日試營運以來，即是新莊人吃喝玩樂第一站，也是親子客層在暑假最愛前往 的放電的熱門地標。混血帥弟伊萊與伊萊媽也沒錯過這個暑假最有話題的打卡熱點，伊萊一進到宏匯廣場馬上說「我已經等不及玩遊戲了。」

伊萊媽帶著伊萊玩樂第一站位於5樓的「極風直排輪」，伊萊媽說，「這裡很特別的是，除了賣直排輪相關用具之外，還有提供兒童直排輪的教學練習。」伊萊也在工作人員的指導下，穿戴上適合自己的裝備，現場直接玩了起來。

小孩體力充沛只玩一樣當然不夠，接著他們來到4樓的「快樂小熊體能樂園」，這裡除了球池、彈跳床、平衡木等遊戲之外，最特別的是「極限攀岩區」，伊萊媽直呼「等下要帶著伊萊來挑戰看看」伊萊則雀躍的說「OK！我早就等不及玩了！」除了挑戰攀岩，伊萊也在粉紅球池玩得不亦樂乎。

接著來到9樓的「湯姆熊歡樂世界」，伊萊媽已換好一袋代幣準備大開殺戒。玩了各式遊戲後，難免需要填飽肚子，一旁的「喬伊小廚」即是湯姆熊首度開設的咖啡廳，方便親子們休息一下補充體力，菜色也讓伊萊媽說，「我覺得餐點還不錯耶，可以來吃，推起來。」

問伊萊玩了一天下來印象最深刻的是？伊萊說「湯姆熊，因為贏了很多彩票！第一次體驗的直排輪、攀岩，以後也會想再挑戰。」伊萊媽給宏匯廣場的評價如何？她說「這裡有很多適合全家大小的親子設施跟餐廳，一家人可以一起來玩體驗看看喔。」