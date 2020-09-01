網紅薛薛、阿拉斯出沒宏匯廣場 驚現高分貝慘叫？

網紅「薛薛」、「阿拉斯」前進新莊「宏匯廣場」，體驗這座主打娛樂與美食、新北最大的百貨到底有什麼厲害的地方。他們第一站來到自日本萬代南夢宮引進、台灣獨家的「VR ZONE NEW TAIPEI」，兩人一戴上機器裝備，現場不斷傳來「啊啊～」慘叫聲，可見VR虛擬遊戲高度擬真的刺激感。

薛薛開始玩前說「我非常喜歡玩VR」，但阿拉斯不忘補充「你好像蠻怕高空之類的」，才剛說完「我才不怕勒」的薛薛，一進場玩「鬥膽踏天高空恐懼」，以及「驚恐實感體驗室病樓逃亡」，現場不斷傳來高分貝的「啊啊～」慘叫聲，接著陸續再玩「漂流大冒險VR激流直下」、「極限膽量試驗飛翔自行車」等遊戲，VR ZONE虛擬實境遊樂園，共有12款人氣IP遊戲可選擇。

經歷過超級刺激的VR體驗後，當然要吃美食補充體力回回神，宏匯廣場有近50家美食餐廳、小吃，當中有10家為百貨首店與新北首店。薛薛與阿拉斯前往首度進駐百貨的「Gino Pizza Napoletana拿坡里披薩」，品嚐了最經典的瑪格麗特披薩，以及店家去年在義大利拿坡里拿到第一名的創意口味以無花果搭配4種起司、帕瑪火腿與芝麻葉的「白色熱情」，兩人大口吃披薩並直呼「各位不用去義大利，來這就可以了。」

網紅當然少不了「網美照行程」，走到宏匯廣場北大門，挑高的空間正展出台灣藝術家LEHO打造的「夢之巢Dream Nest」，薛薛與阿拉斯說，「到宏匯廣場不要忘了來這裡拍照、打卡，這裡真的是有得吃、有得玩、有得逛還有得買，真的很棒。」