聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡依林粉紅復古Look上身搭PUMA新鞋 網「今晚，我想來點芭比粉的Jolin」
天后蔡依林Jolin的新造型，再度讓粉絲驚艷，全套粉紅色工裝搭配了復古大捲髮和PUMA新鞋，連她自己都說「粉到不能自己」，一曝光後網友仍舊給了高評價，並打趣的引用她先前代言外送平台的廣告台詞「今晚，我想來點芭比粉的Jolin」，使人莞爾一笑。
PUMA推出全新的Pretty Pink粉紅風暴系列單品，將搶眼的粉紅融合誇張設計，同時還推出全新Pulsar Wedge厚底鞋，加上復古波浪大底和漸層色彩配置，還請了代言人天后蔡依林演繹。這系列提供了多款粉色服裝商品，包括由Jolin詮釋的Evide風衣外套及長風褲套裝，衣袖及褲側皆壓印上當紅的賽車風 PUMA招牌彎刀邊條；同系列的Evide短袖 T 恤胸前跳豹LOGO使用反光材質創造視覺亮點，短版修身剪裁更是時下女孩的穿搭新寵。除了服飾外，Pulsar Wedge鞋揉合各種搶眼元素，以高彩度光澤漆皮壓花鞋面呈現，更是一大特色，搭配使用螢光桃粉及漾黃色彩漸層打造層次，呼應天后的氣場。
同樣彰顯女力的還有adidas NEO與電影《花木蘭》的聯名系列，其中的白色連帽外套選用輕薄材質，胸前飾有代表花木蘭的「花」字刺繡以及經典動畫形象。而橘紅色T恤洋裝採用拼接袖剪裁設計，白色袖管上點綴adidas經典三條線標誌，偏長版型適合多層次穿搭。RETRORUN鞋款靈感來自經典復古跑鞋，整體色調延用屬於花木蘭的紅、白、黑，鞋身由多種異材質打造，舒適百搭。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言