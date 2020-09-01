蔡依林粉紅復古Look上身搭PUMA新鞋 網「今晚，我想來點芭比粉的Jolin」

天后蔡依林Jolin的新造型，再度讓粉絲驚艷，全套粉紅色工裝搭配了復古大捲髮和PUMA新鞋，連她自己都說「粉到不能自己」，一曝光後網友仍舊給了高評價，並打趣的引用她先前代言外送平台的廣告台詞「今晚，我想來點芭比粉的Jolin」，使人莞爾一笑。

蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、Pulsar Wedge鞋4,280元。圖／PUMA提供

PUMA推出全新的Pretty Pink粉紅風暴系列單品，將搶眼的粉紅融合誇張設計，同時還推出全新Pulsar Wedge厚底鞋，加上復古波浪大底和漸層色彩配置，還請了代言人天后蔡依林演繹。這系列提供了多款粉色服裝商品，包括由Jolin詮釋的Evide風衣外套及長風褲套裝，衣袖及褲側皆壓印上當紅的賽車風 PUMA招牌彎刀邊條；同系列的Evide短袖 T 恤胸前跳豹LOGO使用反光材質創造視覺亮點，短版修身剪裁更是時下女孩的穿搭新寵。除了服飾外，Pulsar Wedge鞋揉合各種搶眼元素，以高彩度光澤漆皮壓花鞋面呈現，更是一大特色，搭配使用螢光桃粉及漾黃色彩漸層打造層次，呼應天后的氣場。

蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、Pulsar Wedge鞋4,280元。圖／PUMA提供

同樣彰顯女力的還有adidas NEO與電影《花木蘭》的聯名系列，其中的白色連帽外套選用輕薄材質，胸前飾有代表花木蘭的「花」字刺繡以及經典動畫形象。而橘紅色T恤洋裝採用拼接袖剪裁設計，白色袖管上點綴adidas經典三條線標誌，偏長版型適合多層次穿搭。RETRORUN鞋款靈感來自經典復古跑鞋，整體色調延用屬於花木蘭的紅、白、黑，鞋身由多種異材質打造，舒適百搭。

蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、Pulsar Wedge鞋4,280元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元。圖／PUMA提供

adidas NEO花木蘭聯名系列T恤1,290元。圖／adidas NEO提供

adidas NEO花木蘭聯名系列帽890元。圖／adidas NEO提供

adidas NEO花木蘭聯名系列洋裝1,890元。圖／adidas NEO提供

adidas NEO花木蘭聯名系列RETRORUN鞋2,690元。圖／adidas NEO提供