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蔡依林粉紅復古Look上身搭PUMA新鞋 網「今晚，我想來點芭比粉的Jolin」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、Pulsar Wedge鞋4,280元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、Pulsar Wedge鞋4,280元。圖／PUMA提供

天后蔡依林Jolin的新造型，再度讓粉絲驚艷，全套粉紅色工裝搭配了復古大捲髮和PUMA新鞋，連她自己都說「粉到不能自己」，一曝光後網友仍舊給了高評價，並打趣的引用她先前代言外送平台的廣告台詞「今晚，我想來點芭比粉的Jolin」，使人莞爾一笑。

蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、Pulsar Wedge鞋4,280元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、Pulsar Wedge鞋4,280元。圖／PUMA提供

PUMA推出全新的Pretty Pink粉紅風暴系列單品，將搶眼的粉紅融合誇張設計，同時還推出全新Pulsar Wedge厚底鞋，加上復古波浪大底和漸層色彩配置，還請了代言人天后蔡依林演繹。這系列提供了多款粉色服裝商品，包括由Jolin詮釋的Evide風衣外套及長風褲套裝，衣袖及褲側皆壓印上當紅的賽車風 PUMA招牌彎刀邊條；同系列的Evide短袖 T 恤胸前跳豹LOGO使用反光材質創造視覺亮點，短版修身剪裁更是時下女孩的穿搭新寵。除了服飾外，Pulsar Wedge鞋揉合各種搶眼元素，以高彩度光澤漆皮壓花鞋面呈現，更是一大特色，搭配使用螢光桃粉及漾黃色彩漸層打造層次，呼應天后的氣場。

蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、Pulsar Wedge鞋4,280元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、Pulsar Wedge鞋4,280元。圖／PUMA提供

同樣彰顯女力的還有adidas NEO與電影《花木蘭》的聯名系列，其中的白色連帽外套選用輕薄材質，胸前飾有代表花木蘭的「花」字刺繡以及經典動畫形象。而橘紅色T恤洋裝採用拼接袖剪裁設計，白色袖管上點綴adidas經典三條線標誌，偏長版型適合多層次穿搭。RETRORUN鞋款靈感來自經典復古跑鞋，整體色調延用屬於花木蘭的紅、白、黑，鞋身由多種異材質打造，舒適百搭。

蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、Pulsar Wedge鞋4,280元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、Pulsar Wedge鞋4,280元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元。圖／PUMA提供

adidas NEO花木蘭聯名系列T恤1,290元。圖／adidas NEO提供
adidas NEO花木蘭聯名系列T恤1,290元。圖／adidas NEO提供

adidas NEO花木蘭聯名系列帽890元。圖／adidas NEO提供
adidas NEO花木蘭聯名系列帽890元。圖／adidas NEO提供

adidas NEO花木蘭聯名系列洋裝1,890元。圖／adidas NEO提供
adidas NEO花木蘭聯名系列洋裝1,890元。圖／adidas NEO提供

adidas NEO花木蘭聯名系列RETRORUN鞋2,690元。圖／adidas NEO提供
adidas NEO花木蘭聯名系列RETRORUN鞋2,690元。圖／adidas NEO提供

adidas NEO花木蘭聯名系列夾克3,090元。圖／adidas NEO提供
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adidas 蔡依林

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