強吸本地客 台北101周年慶首推所有信用卡全館5千送5百

台灣將迎來後疫情時代第一場周年慶，為回補今年上半年受疫情衝擊，以及暫時無法恢復常軌的觀光客流失業績，強吸「本地客」將是百貨零售業疫情下的長期策略。台北101購物中心今年周年慶為「廣納財源」，促銷火力更猛烈，首度結合所有合作銀行信用卡同享全館滿5,000送500優惠，降低回饋門檻、回饋更直接。

觀光客業績占台北101購物中心約20％～25％，為補回流失的觀光客與上半年3、4月衰退的業績，本地客將是台北101寄予厚望的重點。台北101購物中心營運長朱麗文表示，但自從台灣疫情穩定後，台商回流、集中台灣消費，台北101自7月起業績起飛，7月珠寶、腕表、精品業績有40%成長，8月則翻倍成長，且單筆消費需滿101萬的尊榮會員也出現倍數增加。

台商回流，加上無法出國集中消費， 台北101商場資深行銷總監李亞屏指出，現在出現「搭高鐵全台旅行血拼的貴客」，所有有實力的消費者都是潛在主顧客。台北101周年慶將於9月10日至10月11日展開，首度結合所有合作銀行信用卡、超過30家銀行信用卡，同享全館滿5,000送500，國際珠寶、精品指定店家滿5萬送3,500。針對主力高端消費的聯名卡友，消費滿200萬可享超越往年的18％回饋。每年周年慶登場的台北101年度紀念小熊，今年與GOGORO合作，推出限量2,020隻只送不賣的2020紀念熊。

為了吸引貴客與VIP目光，國際精品齊聚的台北101在周年慶期間，各品牌大店變身為供買家鑑賞、穿戴、採購的Showroom，館內超過20個時尚精品、珠寶腕表品推出各式主題貴賓活動，邀請500位超級VIP到店，4樓都會廣場花園也將打造專屬攝影棚，透過專業攝影為VIP拍攝周年紀念照，現場修片、一小時取件，透過各式獨家、尊寵服務吸引金主出手。

另外，SOGO台北店復興館9月3日至9月8日期間舉辦「時尚盛宴VIP WEEK」，期間於國際精品、名品服飾、藝品、寢飾指定品牌單筆消費滿1萬元即可現抵500元、2萬元現抵1,000元，依此類推。9月20日前可享11大銀行4%回饋無上限，單卡刷卡累積滿5,000元，可兌換SOGO 4%購物抵用券；指定樓層消費滿5,000再送500元抵用券。