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NBA球星八村壘操刀G-Shock聯名表 姓氏、球衣號碼都成設計元素

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
G-Shock再次推出聯名表，不同的是此次找來了NBA華盛頓巫師隊現役球員八村壘合作。圖／Casio提供
G-Shock再次推出聯名表，不同的是此次找來了NBA華盛頓巫師隊現役球員八村壘合作。圖／Casio提供

G-Shock再次推出聯名表，不同的是此次找來了NBA華盛頓巫師隊現役球員八村壘合作，並由他操刀新表的設計，於是包括了他的姓氏、球衣號碼都成為主要元素，讓球迷能收藏偶像的創意之作。

才剛剛度過首個球季的八村壘，是NBA史上首個在第一輪選秀就被球隊相中的日本籍球員，因此在他的家鄉無不期待他的表現，並視其為新時代英雄。G-Shock也在去年11月開始與八村壘展開合作，在先前推出的心率偵測表款GBD-H1000時，也能看到他搶先試用的身影。而在9月，品牌更進一步的推出聯名表款，而這也是G-Shock首次與職業籃球運動員合作。八村壘亦表示「這次與Casio一起推出了讓人驚豔的手表，完整呈現我夢想中的設計，容易搭配各種服裝造型。我特別在背蓋加入對我有特殊意義的『Black Samurai logo』設計」。

G-Shock以GST-B100系列表款為基礎推出GST-B100RH，讓八村壘發揮創意，全表以沉穩黑色為主色調，搭配金色離子IP金屬表圈、背蓋與扣環。位於8點鐘位置的整點時刻和操作按鈕特別選用鮮艷的紅色，表帶則以內外兩側的撞色黑紅設計，黑中帶紅凸顯出整體設計的獨特感。背蓋、表帶扣環及特殊外盒均印有八村壘招牌的標誌Black Samurai logo，而漢字「八」字圖樣代表著八村壘的姓氏和球衣號碼。這系列腕表將於9月5日販售，是喜愛八村壘的球迷，不可缺少的周邊產品。

表帶則以內外兩側的撞色黑紅設計，黑中帶紅凸顯出整體設計的獨特感。圖／Casio提供
表帶則以內外兩側的撞色黑紅設計，黑中帶紅凸顯出整體設計的獨特感。圖／Casio提供

表盒底部隱藏MY TIME字樣的驚喜設計。圖／Casio提供
表盒底部隱藏MY TIME字樣的驚喜設計。圖／Casio提供

GST-B100RH表的背蓋、表帶扣環及特殊外盒均印有八村壘招牌的標誌Black Samurai logo。圖／Casio提供
GST-B100RH表的背蓋、表帶扣環及特殊外盒均印有八村壘招牌的標誌Black Samurai logo。圖／Casio提供

黑色表盒上面印有Rui Hachimura X G-SHOCK字樣。圖／Casio提供
黑色表盒上面印有Rui Hachimura X G-SHOCK字樣。圖／Casio提供

G-Shcok GST-B100RH腕表16,000元。圖／Casio提供
G-Shcok GST-B100RH腕表16,000元。圖／Casio提供

全表以沉穩黑色為主色調，搭配金色離子IP金屬表圈、背蓋與扣環。圖／Casio提供
全表以沉穩黑色為主色調，搭配金色離子IP金屬表圈、背蓋與扣環。圖／Casio提供

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