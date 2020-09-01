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下廚也能很文青 象印「STAN.系列」霧黑搭木紋有禪意

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
STAN.系列分離式鐵板燒烤組，燉、煮、燒、烤、煎料理皆宜，建議售價6,290元。圖／象印提供
STAN.系列分離式鐵板燒烤組，燉、煮、燒、烤、煎料理皆宜，建議售價6,290元。圖／象印提供

近年許多家電都推出了不同風格系列，不再只是針對女性喜好賦予外型色彩，更針對文青風格、愛下廚的男性等不同族群設想，推出深色系、線條更俐落的分眾化產品。

日本象印攜手享譽國際的日本設計師組合「TENT」的治田將之與青木亮作，推出「STAN.時尚廚房家電系列」，針對獨身品味人士、忙碌上班族、雙薪育兒小家庭，規劃全新設計的IH炊飯電子鍋、微電腦電動熱水瓶、雙重加熱咖啡機、分離式鐵板燒烤組等4大新品，外型以洗練沉穩的霧黑色調搭配仿原木材質紋理，圓弧收邊的柔和流暢線條，時尚簡約不失日式禪意，完美融入現代風格的居家空間，此系列更獲得日本GOOD DESIGN Award 2019設計大獎殊榮。

其中IH炊飯電子鍋擁有立方體極簡外型、壓紋加工外框與平坦上蓋面板，直覺好操作且易擦拭清理，更可設定標準、稍軟、稍硬等3種米芯烹調度，並附有醬烤起司糙米飯糰、蛋白霜生雞蛋蓋飯等20道精美彩色中文食譜，，更搭載「嬰兒離乳食」烹調功能，能為5～18個月的寶寶製作不同軟硬度的離乳食品，是新手爸媽的神助手。

而分離式鐵板燒烤組更是一機多用好幫手，深度4公分的深型烤盤搭配便利操作的溫度調節器，滿足燉、煮、燒、烤、煎等烹飪需求，無論是甜點、拌飯、大阪燒、煎餃，甚至西班牙海鮮燉飯也能輕鬆上桌。烤盤為鈦陶瓷塗層且具遠紅外線功能，表面鑽石波紋加工，不易沾附油脂或黏附食物，食材也不易烤焦。

同樣擁有時尚典雅風格的微電腦電動熱水瓶與雙重加熱咖啡機，則是將再單純不過的2款家電變得更貼心使用。如快煮壺功能的電動熱水瓶，能於6分鐘快速沸騰1.2公升的水，除了貼心的溫度設定，還有減量給水功能沖泡濾掛咖啡或奶粉不飛濺、溶解更均勻。咖啡機內建淨水濾網除氯，更以95℃熱水與蒸氣雙重加熱燜煮咖啡粉，讓煮出來的咖啡風味更純淨而有層次。

另外，象印也同步推出升級版微電腦電子鍋與多功能萬用鍋新品，以及擁有多種日系新色的不銹鋼真空保溫杯，讓不同需求的消費者在後疫情時代不論居家日常或外出隨行，都能感受象印多樣風格的生活細節之美。

STAN.系列雙重加熱咖啡機，建議售價3,990元。圖／象印提供
STAN.系列雙重加熱咖啡機，建議售價3,990元。圖／象印提供
象印推出全新4款「STAN.時尚廚房家電系列」，外型採用洗練沉穩的霧黑色調。圖／象印提供
象印推出全新4款「STAN.時尚廚房家電系列」，外型採用洗練沉穩的霧黑色調。圖／象印提供
STAN.系列IH炊飯電子鍋，建議售價15,990元。圖／象印提供
STAN.系列IH炊飯電子鍋，建議售價15,990元。圖／象印提供
STAN.系列微電腦電動熱水瓶，建議售價5,990元。圖／象印提供
STAN.系列微電腦電動熱水瓶，建議售價5,990元。圖／象印提供

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