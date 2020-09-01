月下品干邑 軒尼詩推出4款中秋禮盒

秋天是葡萄成熟的季節，中秋節與至親好友一同品飲用葡萄做的干邑，別具興味。來自法國的軒尼詩（Hennessy），針對旗下「軒尼詩 V.S.O.P」與「軒尼詩 X.O」兩個酒款，以「邑往情深」為主題，各推出2款禮盒，共提供4款中秋禮盒選擇。

「軒尼詩 V.S.O.P」與「軒尼詩 X.O」的4款禮盒，皆以700毫升標準瓶包裝為基礎；喜歡搜集迷你酒的消費者，可以選擇有加入一瓶50毫升迷你酒的禮盒版本。若對迷你酒沒有特別偏好，直接選擇700毫升標準瓶包裝，也算簡單大方。

「軒尼詩V.S.O.P」干邑於1818年受英國王儲喬治四世特別委託而首度釀製，以白葡萄為原料釀造出圓潤滑順、同時散發法國橡木桶陳釀的烘烤淡香而知名，酒體以層次結構扎實的精選生命之水為基底，前調飄散著如香草、丁香等辛香料的輕柔馥郁香氣，也讓享受「軒尼詩 V.S.O.P」 有了更多的可能。

為款待摯友親朋而調製的「軒尼詩 X.O」，是由近百種產自四大酒莊的「生命之水」調製而成，歷經多年在特別精選的橡木桶中陳釀後，呈現出獨一無二的深邃琥珀色澤，酒液口感複雜而富有層次，是許多人佳節慶典時的賀禮首選。

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