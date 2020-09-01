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蝦皮購物「99超級購物節」7款遊戲豪送千萬獎勵

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「99超級購物節」7款遊戲豪送千萬獎勵，加碼再抽9.9萬購車金。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「99超級購物節」7款遊戲豪送千萬獎勵，加碼再抽9.9萬購車金。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物除了不斷推出優惠檔期與各式好康，更藉由簡單易上手的遊戲增加用戶黏著度，今年「99超級購物節」自8月24日暖身起跑後，5大熱門款遊戲「蝦蝦果園」、「蝦轉盤」、「蝦皮大富翁」、「蝦皮消消樂」、「衝吧蝦小編」與2款全新互動遊戲「蝦皮泡泡王」、「蝦皮連連看」單周累計超過3千萬人次參與，活動期間預計送出總計破千萬獎勵，其中新遊戲「蝦皮泡泡王」因考驗反應、可打發時間又設計可愛，初次推出就創下單周近400萬人次挑戰。9月7蝦皮遊戲日、9月9「99超級購物節」正式日當天參與蝦皮購物站上遊戲，就有機會抽iPhone SE、TOYOTA 9.9萬購車金等好禮。

自2018年起蝦皮購物推出各種站內遊戲，透過遊戲互動、蝦幣好禮回饋、好友對戰等機制，強化消費者線上黏著度。根據蝦皮購物統計，今年參與遊戲的用戶中有近5成是從去年下半年就開始玩站上遊戲的玩家，重複玩家數高達近80萬人，今年「99超級購物節」創下超過800萬人次玩蝦轉盤、超過900萬人次為蝦蝦果園澆水的紀錄。

蝦皮購物於今年「99超級購物節」全新推出「蝦皮泡泡王」、「蝦皮連連看」兩款遊戲，只要在限定時間內消除所有泡泡或完成圖卡配對，即可獲得9月9日當天飛利浦氣炸鍋及iPhone SE抽獎資格；「蝦蝦果園」新推出「蝦搖幸運樹」，即日起至9月9日每天凌晨0點、中午12點搖水滴就有機會得到額外蝦幣，9月7日、9月9日再另外抽折扣碼。

此外，9月9日「99超級購物節」正式日蝦皮購物7款遊戲同步加碼蝦小編純金金幣、Samsung Galaxy M11、PS4 Pro、限量999蝦幣回饋券等，最大獎將送出9.9萬TOYOTA購車金。

蝦皮動態也是提供用戶娛樂的一大項目，今年上半年就創下日瀏覽量逾150萬，即日起至9月9日完成蝦皮動態九宮格5條賓果線即可抽999元購物金，完成8條線還可抽iPhone 11；9月9日前於每日發出的貼文留言，天天再抽999元購物金。

蝦皮購物 TOYOTA 氣炸鍋

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