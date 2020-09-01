獨／百種食材+A4和牛吃到飽！日本「上村牧場」首登台

準備好大吃日本和牛了嗎？來自日本的燒肉店「上村牧場」即將於11月11日首度登台，進駐微風台北車站，並將於11月7日開始試營運。店內將會比照日本，以「列車送餐」的方式，提供一系列燒肉食材，連「日本A4和牛」也是無限供應，任人吃到飽。

創業於東京的「上村牧場」（KAMIMURA），標榜是日本第一的和牛列車吃到飽餐廳，目前於東京、大阪均有分店。在日本的店舖中，依照不同的食材內容，提供2，980～3，980日圓不等價位的吃到飽方案（約新台幣840～1，120元），其中最頂級的方案中，可以無限品嘗日本鹿兒島的A4和牛多個部位，還有多種不同肉品、配料，總數約有110種，同時店內採用「列車送餐」的形態，藉由軌道列車將餐點送至餐桌旁，增添用餐效率與樂趣。