聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／百種食材+A4和牛吃到飽！日本「上村牧場」首登台
準備好大吃日本和牛了嗎？來自日本的燒肉店「上村牧場」即將於11月11日首度登台，進駐微風台北車站，並將於11月7日開始試營運。店內將會比照日本，以「列車送餐」的方式，提供一系列燒肉食材，連「日本A4和牛」也是無限供應，任人吃到飽。
創業於東京的「上村牧場」（KAMIMURA），標榜是日本第一的和牛列車吃到飽餐廳，目前於東京、大阪均有分店。在日本的店舖中，依照不同的食材內容，提供2，980～3，980日圓不等價位的吃到飽方案（約新台幣840～1，120元），其中最頂級的方案中，可以無限品嘗日本鹿兒島的A4和牛多個部位，還有多種不同肉品、配料，總數約有110種，同時店內採用「列車送餐」的形態，藉由軌道列車將餐點送至餐桌旁，增添用餐效率與樂趣。
即將開幕的上村牧場台北店，位於微風台北車站二樓，目前已經進入裝潢狀態。根據店門看板資料顯示，將於11月11日開幕，並於11月7日開始試營運，店內也會以高速列車送餐的形態，提供日本A4和牛吃到飽的服務。隨著上村牧場的開幕，也將帶給民眾更多用餐的新選擇。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言