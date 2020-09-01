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獨／百種食材+A4和牛吃到飽！日本「上村牧場」首登台

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
上村牧場提供有日本A4和牛吃到飽的方案。圖/取自幸せの焼肉食べ放題 上村牧場粉絲頁
上村牧場提供有日本A4和牛吃到飽的方案。圖/取自幸せの焼肉食べ放題 上村牧場粉絲頁

準備好大吃日本和牛了嗎？來自日本的燒肉店「上村牧場」即將於11月11日首度登台，進駐微風台北車站，並將於11月7日開始試營運。店內將會比照日本，以「列車送餐」的方式，提供一系列燒肉食材，連「日本A4和牛」也是無限供應，任人吃到飽

創業於東京的「上村牧場」（KAMIMURA），標榜是日本第一的和牛列車吃到飽餐廳，目前於東京、大阪均有分店。在日本的店舖中，依照不同的食材內容，提供2，980～3，980日圓不等價位的吃到飽方案（約新台幣840～1，120元），其中最頂級的方案中，可以無限品嘗日本鹿兒島的A4和牛多個部位，還有多種不同肉品、配料，總數約有110種，同時店內採用「列車送餐」的形態，藉由軌道列車將餐點送至餐桌旁，增添用餐效率與樂趣。

即將開幕的上村牧場台北店，位於微風台北車站二樓，目前已經進入裝潢狀態。根據店門看板資料顯示，將於11月11日開幕，並於11月7日開始試營運，店內也會以高速列車送餐的形態，提供日本A4和牛吃到飽的服務。隨著上村牧場的開幕，也將帶給民眾更多用餐的新選擇。

上村牧場將於11月11日進駐微風台北車站二樓。記者陳睿中/攝影
上村牧場將於11月11日進駐微風台北車站二樓。記者陳睿中/攝影

日本和牛 列車 吃到飽

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